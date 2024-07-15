Συνάντηση Κασσελάκη με Γεραπετρίτη: Ανήσυχος για τις τουρκικές ενέργειες δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

Τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, συνάντησε ο Στέφανος Κασσελάκης, προκειμένου να ενημερωθεί για σειρά ζητημάτων εξωτερικής πολιτικής. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ συνοδευόταν από την τομεάρχη Εξωτερικής Πολιτικής, Ρένα Δούρου και τον διπλωματικό σύμβουλο, Δημήτρη Παπαγεωργίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, ο Στέφανος Κασσελάκης «εξέφρασε την ανησυχία του για τις προκλητικές τουρκικές ενέργειες, τονίζοντας ότι η ύφεση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι θετική, αλλά ο διάλογος πρέπει να προωθηθεί στη βάση της ειλικρίνειας, του αμοιβαίου σεβασμού και του διεθνούς δικαίου, με την Ελλάδα να καθιστά σαφείς τις κόκκινες γραμμές της». Παράλληλα, ο κ. Κασσελάκης «επανέλαβε την ανάγκη για δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού στο πλαίσιο των σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ».

Τέλος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ «αναφέρθηκε στην επιτακτική ανάγκη για άμεση κατάπαυση του πυρός στη λωρίδα της Γάζας, με επιστροφή όλων των ομήρων και επανεκκίνησης αξιόπιστων συνομιλιών στο Παλαιστινιακό, στη βάση των συνόρων του 1967, για λύση δύο κρατών που συμβιώνουν ειρηνικά, με ταυτόχρονη αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης με πρωτεύουσα τα Ανατολικά Ιεροσόλυμα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

