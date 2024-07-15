Για συγκάλυψη των επίσημων στοιχείων για τις αυξήσεις στο ρεύμα κατηγορεί την κυβέρνηση ο Στέφανος Κασσελάκης με ανάρτησή του στο Χ.

Αφορμή η αντιπαράθεση στο Mega του βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Λοβέρδου και του Γιώργου Καραμέρου, τομεάρχη ψηφιακής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ.

«Όσο κι αν τσαλακώσουν τα στοιχεία της ΡΑΕ, η αλήθεια δεν αλλάζει για την έκρηξη στις τιμές του ρεύματος που επωμίζονται οι πολίτες. Όμως σαν πράξη το «τσαλάκωμα» στοιχείων έχει τη σημασία του. Η αλαζονεία τους είναι ίδια, και με 41% και με 28%. Θα ηττηθεί μόνο όταν ηττηθούν» σημειώνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Η αλαζονεία τους είναι ίδια, και με 41% και με 28%. Θα ηττηθεί μόνο όταν ηττηθούν. pic.twitter.com/gvJeQfRYe4 — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) July 15, 2024

Πηγή: skai.gr

