Συνάντηση Ανδρουλάκη με τον Γιώργο Γεραπετρίτη

Συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, είχε το πρωί της Δευτέρας ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο της ενημέρωσης των κοινοβουλευτικών κομμάτων.



Αμέσως μετά ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε μεταξύ άλλων:

Πηγή: skai.gr

«Σε μια κρίσιμη στιγμή με τις απρόβλεπτες εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μεγάλες προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη συνεχιζόμενη σφαγή κατά του παλαιστινιακού λαού στη Γάζα, είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε μία εφ’ όλης της ύλης συζήτηση με τον υπουργό Εξωτερικών για τα θέματα που αφορούν την πατρίδα μας αλλά και τις διεθνείς εξελίξεις.Είμαστε πενήντα χρόνια μετά από την κυπριακή τραγωδία και πρέπει όλοι να συμβάλουμε για την επανέναρξη του διαλόγου βάσει των ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αυτή είναι η θέση της παράταξής μας και θεωρούμε πως στο τραπέζι του διαλόγου πρέπει να έχει ενεργή συμμετοχή η Ευρωπαϊκή Ένωση.Όσο το δυνατόν γρηγορότερα, πρέπει να προσπαθήσουμε να ξανασυζητήσουμε. Δεν πρέπει σε καμία των περιπτώσεων να επιτρέψουμε να επιβληθεί η ατζέντα Ερντογάν για τη διχοτόμηση του νησιού».Τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής συνόδευε ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών, Δημήτρης Μάντζος.

