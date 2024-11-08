Συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ-Νίκος Παππάς: Οργανωμένος τραμπουκισμός κι αθλιότητα

Οργανωμένο τραμπουκισμό κατήγγειλε ξεκινώντας την ομιλία του στο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ ο Νίκος Παππάς.

Ακολούθως ενώ σύνεδροι που πρόσκεινται στον Στέφανο Κασσελάκη φώναζαν ο Νίκος Παππάς είπε ότι το κόμμα θα προστατευτεί από «την οργανωμένη αθλιότητα απέναντι στην ιστορία». Απευθυνόμενος προς εκείνους που φωνασκούσαν είπε ότι «κάνετε λάθος όσοι νομίζετε ότι αυτός ο χώρος δεν έχει αντοχές και ιστορία και τα στελέχη για να προστατευτεί και ότι δεν είναι αυτός που γέννησε την μεγάλη πολιτική αλλαγή του 2015. Να το ξέρουν οι εγκάθετοι ότι θα πάρουμε τις αποφάσεις και θα υψώσουμε ασπίδα προστασίας για τον προοδευτικό κόσμο. Θέλω να απευθυνθώ σε εκείνους που νομίζουν ότι θα με τραμπουκίζουν.

Ματαιοπονούν οι φωνασκούντες, πιο ισχυρά συστήματα προσπάθησαν να μας γονατίσουν.

Έχουμε προλάβει όλοι και έχουμε ζήσει εντάσεις, αυτό το πράγμα δεν το έχουμε ξαναδεί στο κόμμα.

Είναι σαφές ποια είναι η πηγή των αναταραχών. Απευθυνόμαστε σε όσους οργανώνουν τέτοιου τύπου σχέδια και τους λέμε ότι ματαιοπονούν. Την περίοδο που κάποιοι θέλουν να συκοφαντήσουν, την περίοδο 2015-2019, όποιος την συκοφαντεί θα μας βρει απέναντι. Όταν ξέσπασε το κίνημα των αγανακτισμένων εμείς είμαστε το μόνο κόμμα που δεν κινήθηκε ενάντια στην λαϊκή οργή, την αγκάλιασε και στο τέλος την εξέφρασε.

Ακολούθως είπε:

-Το 32% του 2019 ήταν ένα δάνειο. Το οποίο δεν αξιοποιήσαμε. Πέρα από τα οργανωτικά ζητήματα που αφήσαμε ανολοκλήρωτα, το 2019 - 2023 πολιτευτήκαμε απονευρωμένα. […] Δώσαμε και εμείς λευκή επιταγή στην κυβέρνηση της Ν.Δ. σε σχέση με την πανδημία, με το «αυτούς θα βάζαμε». Χωρίς συλλογική απόφαση. […] Δεν αιτιολογήσαμε, ούτε μεταξύ μας, για ποιον λόγο και για ποιον μαζεύαμε ένα τόσο μεγάλο «μαξιλάρι».

-Θα καταθέσω ανοιχτά την άποψη μου ως οφείλω. Θα ανταποκριθώ σε αυτό που αντιλαμβάνομαι ως χρέος, το οποίο απορρέει από τη θέση ευθύνης που υπηρετώ.

Σημείο πρώτο: Στα λάθη δεν απαντάς με προαποφασισμένες διαφωνίες ή με εμπρηστικές δηλώσεις στα μίντια, αλλά στα όργανα και με τρόπο συλλογικό.

Σημείο δεύτερο: Τα οικονομικά του ΣΥΡΙΖΑ ήταν και είναι πεντακάθαρα. 'Αλλα κόμματα έχουν -με τεκμήρια- κατηγορηθεί για μαύρα ταμεία.

Σημείο τρίτο: Έχουμε ζήσει πολλές και μεγάλες συγκρούσεις και ακόμα όταν χώριζαν οι δρόμοι μας αυτό γίνονταν με τρόπο πολιτικό και όχι διχαστικό.

Σημείο τέταρτο: Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία είναι κόμμα ενιαίο και πολυτασικό, με ένα και αδιαίρετο μητρώο μελών. Δεν ανήκει σε κανέναν μας. Εμείς ανήκουμε στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι δικός μου, δεν είναι της γραμματέως, δεν είναι των βουλευτών, δεν είναι των στελεχών. Δεν μας ανήκει ο ΣΥΡΙΖΑ, εμείς ανήκουμε στον ΣΥΡΙΖΑ.

Κλείνοντας είπε:

- Τα σενάρια για νέα κόμματα, που ακούγονται ή γράφονται από διάφορες μεριές, είναι η χαρά του συστήματος. Εμείς κόμμα έχουμε. Θα το δυναμώσουμε, θα το ενισχύσουμε, θα το διευρύνουμε.

-Τα σενάρια νέων ανταγωνιστικών κομμάτων θα μας βρουν σθεναρά απέναντι. Όποιος, δε, τολμήσει να στερήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα κουβαλά ένα ιστορικό στίγμα. Μια απόλυτη πολιτική απαξία.

-Έχουμε την πρωτοβουλία στις αναγκαίες προοδευτικές συγκλίσεις. Η τροπολογία μας για την εργασιακή αποκατάσταση των εποχικών πυροσβεστών έχει τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ, της Πλεύσης Ελευθερίας, της Νέας Αριστεράς.

-Δύο προϋποθέσεις. Πρώτη: Δίνουμε μάχη απέναντι στον ιστορικό αναθεωρητισμό. Δεύτερη: Η μεγάλη προοδευτική συμμαχία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.