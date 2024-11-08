Με την έγκριση του προεδρείου ξεκίνησαν με μεγάλη καθυστέρηση οι εργασίες του έκτακτου συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ.

Το προεδρείο εγκρίθηκε δια βοής από τους συνέδρους που ήταν μέσα στην αίθουσα του κέντρου. Πρόεδρος του συνεδρίου ορίστηκε ο Γιάννης Μαντζουράνης.

Ξεκινώντας την ομιλία του ο κ. Μαντζουράνης, ζήτησε συγγνώμη από τα μέλη για την καθυστέρηση, την οποία απέδωσε στη συγκέντρωση και στην παρεμπόδιση διεξαγωγής του συνεδρίου από τους υποστηρικτές του Στέφανου Κασσελάκη. Ακολούθως, μέσα σε κλίμα έντασης - καθώς αρκετοί σύνεδροι τον χειροκροτούσαν και άλλοι τον αποδοκίμαζαν - είπε ότι ακολουθούνται οι διαδικασίες που αποφασίστηκαν δημοκρατικά στις συνεδριάσεις της Κεντρικής Επιτροπής.

Ο κ. Μαντζουράνης είπε ότι οι σύνεδροι θα είναι 4.282 και πρόσθεσε ότι σύμφωνα με το Καταστατικό του κόμματος, το έκτακτο συνέδριο έχει όλες τις αρμοδιότητες του τακτικού. Υπενθύμισε ότι η Κεντρική Επιτροπή που πήρε τις αποφάσεις, έχει εκλεγεί από την βάση του κόμματος την ίδια μέρα που παλαιότερα είχε εκλεγεί και ο Αλέξης Τσίπρας.

Ανέφερε ακόμη, ότι το συνέδριο είναι υβριδικό, άρα θα συμμετέχουν και με ψηφιακά μέσα και πρόσθεσε ότι οι ψηφοφορίες θα γίνουν ηλεκτρονικά.

Υπογράμμισε ότι το συνέδριο έχει ως αποστολή την έγκριση των τεσσάρων υποψηφιοτήτων για την προεδρία και τη λήψη πολιτικής απόφασης.

Σημειώνεται ότι υποστηρικτές του Στέφανου Κασσελάκη αποδοκίμασαν φωνάζοντας: «Ντροπή, έχεις βάλει τον κόσμο στην άλλη αίθουσα. Οι άλλοι είναι απέξω. Δεν είσαστε εσείς αριστεροί και δημοκράτες».

Η ένταση συνεχίστηκε και όταν πήρε τον λόγο η γραμματέας του Συνεδρίου, Ράνια Σβίγγου, καθώς αγανακτισμένα στελέχη που πρόσκεινται στην πλευρά Κασσελάκη, αποδοκίμαζαν συνεχώς.

Πηγή: skai.gr

