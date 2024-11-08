Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε ο χώρος διεξαγωγής του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ όταν νωρίς το μεσημέρι υποστηρικτές του Στέφανου Κασσελάκη άρχισαν να συγκεντρώνονται έξω από την αίθουσα, διαμαρτυρόμενοι για τις διαδικασίες με αποτέλεσμα να σημειωθούν σοβαρά επεισόδια.

Πλέον οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και τίποτα δεν αποκλείει το ενδεχόμενο της διάσπασης και της δημιουργίας νέου κόμματος από τον Στέφανο Κασσελάκη. Νωρίτερα, ο Πέτρος Παππάς αποχώρησε από το συνέδριο, δηλώνοντας μάλιστα ότι το επόμενο διάστημα θα ανεξαρτητοποιηθεί, καταγγέλλοντας παράλληλα βία και νοθεία.

Λίγο αργότερα, ο βουλευτής Κέρκυρας Αλέξανδρος Αυλωνίτης ανακοίνωσε ότι ανεξαρτητοποιείται και παραιτείται από το κόμμα.

Λόγω του εκρηκτικού κλίματος καθυστέρησε πάνω από τρεις ώρες η έναρξη των εργασιών του συνεδρίου που ήταν προγραμματισμένες να ξεκινήσουν στις 18:30 καθώς μετ' εμποδίων, εξελισσόταν η διαδικασία των διαπιστεύσεων.

«Η συγκέντρωση ατόμων που δεν έχουν την ιδιότητα του συνέδρου στο χώρο της διαπίστευσης καθυστερεί την έναρξη της διαδικασίας», αναφέρουν «κύκλοι» του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με το γεγονός ότι το συνέδριο δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. «Γίνονται όλες οι προσπάθειες από την οργανωτική γραμματεία του συνεδρίου για να λυθεί το ζήτημα», προσθέτουν.

Ταυτόχρονα, πηγές της πλειοψηφίας δήλωναν ότι το Συνέδριο θα ξεκινήσει, έστω και με καθυστέρηση.

Πλήθος κόσμου άρχισε να συγκεντρώνεται από νωρίς το μεσημέρι έξω από το κέντρο "Gazi Live". Είναι σύνεδροι που έχουν λάβει το sms από την Κουμουνδούρου, αλλά και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ - μεταξύ των οποίων πολλοί υποστηρικτές του Στέφανου Κασσελάκη-, που δεν έχουν λάβει το σχετικό μήνυμα, αλλά παρόλα αυτά παραμένουν έξω από τον χώρο.

Επεισόδιο δημιουργήθηκε όταν στελέχη της πλευράς Κασσελάκη επιχείρησαν να ανοίξουν την πόρτα για να μπει μέσα στον χώρο του κέντρου ο κόσμος που ήταν συγκεντρωμένος. Τελικά η ασφάλεια του κέντρου κράτησε κλειστές τις πόρτες.

Εν τω μεταξύ ο Στέφανος Κασσελάκης και τα στελέχη του αποχώρησαν κάνοντας δηλώσεις. Νωρίτερα είπε ότι "θα μπω όταν μπει και ο τελευταίος σύνεδρος" καταγγέλλοντας αποκλεισμούς. Επίσης, κατήγγειλε διαχωρισμό των συνέδρων σε VIP και σε απλά μέλη.

Κύκλοι του ΣΥΡΙΖΑ απάντησαν ότι οι καθυστερήσεις οφείλονται στο ότι μέλη που δεν έχουν λάβει το μήνυμα επιχειρούν να διαπιστευτούν παρεμποδίζοντας την όλη διαδικασία.

Συγκεκριμένα σε διαρροή τους αναφέρουν: «Το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ είναι μια δημοκρατική διαδικασία στην οποία συμμετέχουν οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι».

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι «δεδομένου ότι ο χώρος διεξαγωγής του συνεδρίου έχει περιορισμένη χωρητικότητα, εντός του συνεδρίου δεν μπορούν να μπουν παρά μόνο οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι. Κανείς δεν διαχωρίζει κανέναν σε vip και μη. Πρόκειται για εκλεγμένους αντιπροσώπους από τη μια και μη εκλεγμένους από την άλλη. Αυτή τη στιγμή η συγκέντρωση φίλων και υποστηρικτών του κου Κασσελάκη, που προφανώς δεν είναι σύνεδροι, παρεμποδίζουν τα εκλεγμένα μέλη να εισέλθουν εντός του συνεδριακού χώρου με αποτέλεσμα να καθυστερεί η έναρξη των εργασιών. Απευθύνουμε έκκληση στον κο Κασσελάκη και στους υποστηρικτές του να μην εμποδίζουν τους εκλεγμένους συνέδρους να εισέλθουν στο συνεδριακό χώρο, να μη παρεμποδίζουν την έναρξη του συνεδρίου. 'Αλλωστε και ο ίδιος είναι εκλεγμένος σύνεδρος. Το συνέδριο είναι χώρος διαλόγου και δημοκρατίας. Οποιαδήποτε ένσταση έχει, καλό είναι να τη καταθέσει στο σώμα και όχι στις τηλεοπτικές κάμερες. Τα δελτία των οκτώ άλλωστε τελείωσαν».

Πήγε και ήρθε... δύο φορές ο Κασσελάκης

Ο Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος έφτασε στον χώρο λίγο μετά τις 6:30 το απόγευμα, υποστήριξε ότι δεν είχε λάβει το sms που τον ενημέρωνε ότι είναι σύνεδρος, ενώ λίγο πριν τις 7:30 το απόγευμα αποχώρησε.

Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επέστρεψε αργότερα στον χώρο όπου κάλεσε τους οπαδούς του να φύγουν ή να πάνε στα γραφείο του στον Ταύρο

«Έξι μέρες μετά τις εκλογές, 20 λεπτά πριν από την έναρξη του Συνεδρίου, δεν έχει ανακοινωθεί από την ομάδα που διοικεί τον ΣΥΡΙΖΑ πόσοι είναι οι σύνεδροι! Δεν έχουν βγει (6 ολόκληρες μέρες!) επίσημα αποτελέσματα», αναφέρει ο Στέφανος Κασσελάκης σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την οποία συνοδεύει με βίντεο από το πλήθος συγκεντρωμένων που βρίσκονται έξω από τον χώρο που έχει προγραμματιστεί η διεξαγωγή του συνεδρίου, στην Ιερά Οδό.

Αναφέρει ότι «η δική μας καμπάνια εξέδωσε (την επόμενη κιόλας μέρα) αποτελέσματα βάσει των υπογεγραμμένων πρακτικών των εφορευτικών επιτροπών των ΟΜ όλης της χώρας. Σύμφωνα με αυτά, ο συνολικός αριθμός των συνέδρων είναι 3587. Οποιαδήποτε… τερατογένεση δείτε ως προς τον αριθμό των συνέδρων είναι προϊόν εξαήμερου μαγειρέματος».

Προσθέτει ότι «όπως ανακοίνωσαν μέλη της ΚΟΕΣ στον ‘επίσημο' ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε σε usb stick (είναι στη διάθεση τους) υπογεγραμμένες δηλώσεις 1936 εκλεγμένων συνέδρων (μέχρι το πρωί, ενώ η συλλογή υπογραφών συνεχίζεται στο info@odikosmassyriza.gr). Οι σύνεδροι αυτοί έχουν υπογράψει το εξής κείμενο: Ο/η κάτωθι νομίμως εκλεγμένος/η σύνεδρος τάσσομαι υπέρ της συμμετοχής του Στέφανου Κασσελάκη στις εκλογές για την ανάδειξη προέδρου στον ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ. Τάσσομαι κατά του αποκλεισμού οποιουδήποτε νόμιμα εκλεγμένου συνέδρου».

Απαντώντας στην καταγγελία του κ. Κασσελάκη Σχετικά με το αν έχει αποσταλεί στον Στέφανο Κασσελάκη το SMS για τη διαπίστευση του, κομματικές πηγές ανέφεραν ότι «υπάρχει περίπτωση να έχει δηλώσει αλλοδαπό αριθμό κινητού που να μην μπορεί τεχνικά να παραλάβει το SMS από τον πάροχο αποστολής ή να μην έχει δηλωθεί κανένας αριθμός κινητού στο μητρώο». «Για τον λόγο αυτό θα χρειαστεί να αναζητήσει και να αποσταλεί η διαπίστευση και με Email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει στο μητρώο», προσθέτουν.





Πηγή: skai.gr

