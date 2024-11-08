«Για όλες και όλες πρώτη και μοναδική προτεραιότητα είναι ο ενωμένος και μαχητικός ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ρευστοποιείται, δεν διαλύεται, δεν εξαφανίζεται, δεν αντικαθίσταται από πλαδαρά κόμματα της μεταπολιτικής», είπε η Γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Ράνια Σβίγκου, κατά την εναρκτήρια τοποθέτηση της στο ξεκίνημα του έκτακτου συνεδρίου.

Σημείωσε ότι «το συνέδριο μας καλείται να προσδιορίσει τα επόμενα βήματα μας σε μια πολυ δύσκολη συγκυρία», τονίζοντας ότι όλοι οφείλουν να σέβονται το Καταστατικό κατά γράμμα. «Είναι καιρός να ασκηθεί η δημοκρατία στην πράξη, καιρός να βρούμε τη διέξοδο στους κανόνες και την δημοκρατία χωρίς οχλαγωγία, απειλές και εκβιασμούς. Για να πάμε μπροστά πρέπει να μιλήσουμε ανοικτά, με δημοκρατία και επιχειρήματα», είπε. Ανέφερε ότι ο κόσμος της αριστεράς, ο προοδευτικός κόσμος είναι αυτός που πληγώνεται που προσβάλλεται που υποτιμάται, «αυτόν τον κόσμο πρέπει να σεβαστούμε, «γι' αυτόν τον κόσμο οφείλουμε να σταθούμε στον ύψος των περιστάσεων».

«Η ΝΔ και ο κ. Μητσοτάκης, το σύστημα εξουσίας που τους στηρίζει θέλουν το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ, να κλείσει οριστικά η αριστερή παρένθεση», είπε, προσθέτοντας ότι «οφείλουμε να τραβήξουμε μια κόκκινη γραμμή με την εσωστρέφεια, τους διαχωρισμούς, με το κακό μας πρόσωπο που δεν μας αξίζει». Τόνισε ότι «οφείλουμε να διατρανώσουμε την κοινή μας απόφαση ότι θα προχωρήσουμε με σοβαρότητα και πείσμα, με σχέδιο και αποφασιστικότητα για να ανακτήσουμε το χαμένο έδαφος και να νικήσουμε τη δεξιά και την ακροδεξιά».

Σημείωσε ότι «το καθήκον της αξιωματικής αντιπολίτευσης αυτή την ευθύνη, αυτή τη θέση μόνο ο λαός μπορεί να την αλλάξει με την ψήφο του και μόνο, κανένας άλλος και καμία άλλη δεν έχει τέτοιο δικαίωμα να καταπατήσει τη λαϊκή εντολή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.