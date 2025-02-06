Συνεδρίασε σήμερα η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε συνέχεια των τελευταίων εξελίξεων με την υπόθεση των Τεμπών.

Σύμφωνα με κοινοβουλευτικές πηγές, ο πρόεδρος κόμματος Σωκράτης Φάμελλος ενημέρωσε τα μέλη της ΚΟ, ενώ υπήρξαν και τοποθετήσεις βουλευτών.

Τονίστηκε ιδιαίτερα η ανάγκη να κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας προκειμένου να έρθει ο πρωθυπουργός στην προ ημερήσιας συζήτηση.

Σχετικά με την προανακριτική, σημειώθηκε πως πρέπει να έρθουν όλα τα στοιχεία για πλήρη απόδοση ευθυνών έτσι ώστε «να πάνε στο Ειδικό Δικαστήριο οι εμπλεκόμενοι όσο ψηλά και αν βρίσκονται» και να αποκαλυφθεί ο εντολέας.

Τέλος, όσον αφορά την κομματική λειτουργία, αποφασίστηκε η συνέχιση της εξόρμησης στην επαρχία κι η επανεκκίνηση των οργανώσεων.

Πηγή: skai.gr

