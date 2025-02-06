Περισσότεροι από 6.000 άνθρωποι που μπήκαν παράνομα στην Ελλάδα επέστρεψαν στις χώρες προέλευσής τους, τόνισε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος αναφερόμενος στις πρόσφατες απελάσεις 40 πολιτών τρίτων χωρών.

«Οι επιστροφές συνεχίζονται, αλλά φεύγουν όλοι όσοι δεν δικαιούνται να παραμείνουν; Όχι ακόμα. Το Υπουργείο Μετανάστευσης ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές για τον εντοπισμό και τη σύλληψη όσων πρέπει να αποχωρήσουν» διευκρίνισε και πρόσθεσε: «Η Ελληνική Αστυνομία πραγματοποιεί επιχειρήσεις για την απομάκρυνση αυτών των ατόμων, όμως όχι εντός των δομών, προκειμένου να αποφευχθούν εντάσεις. Όσοι συλλαμβάνονται οδηγούνται στα προαναχωρησιακά κέντρα (ΠΡΟΚΕΚΑ), όπου δρομολογείται η επιστροφή τους μέσω συνεννόησης με τις χώρες προέλευσης.»

Σχετικά με την υπόθεση των Τεμπών, ο κ. Παναγιωτόπουλος σημείωσε: «Είναι σαφές ότι η κοινωνία απαιτεί απαντήσεις. Πρωτίστως οι γονείς, αλλά και η κοινωνία, που φαίνεται στοιχισμένη πίσω από τους γονείς. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε την πολιτικοποίηση του ζητήματος δυστυχώς, και κάνει κακό στην όλη υπόθεση.Η πολιτική αντιπαράθεση και η προσπάθεια κομμάτων να αποκομίσουν πολιτικά οφέλη ή να πλήξουν την κυβέρνηση δεν πρέπει να αποπροσανατολίσουν από τον βασικό στόχο: την απόδοση δικαιοσύνης, την απόδοση ευθυνών εκεί που ανήκουν, αλλά και τις αναγκαίες παρεμβάσεις για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο – να διασφαλίσουμε ότι τέτοια τραγικά γεγονότα δεν θα επαναληφθούν.»

Αναφορικά με το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής ο κ. Παναγιωτόπουλος τόνισε: «Το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κυριαρχεί αυτές τις μέρες στη δημόσια συζήτηση. Η Νέα Δημοκρατία το αποδέχθηκε, όπως έχει πράξει και με άλλα αιτήματα διερεύνησης μέσω κοινοβουλευτικών επιτροπών – παλαιότερα με εξεταστική, τώρα με προανακριτική. Παράλληλα, όμως, η υπόθεση διερευνάται ήδη από τη Δικαιοσύνη.Υπάρχει η αίσθηση ότι υπάρχουν καθυστερήσεις και σενάρια περί συγκάλυψης. Εγώ θα πω ότι η Δικαιοσύνη επιτελεί το έργο της. Η διερεύνηση μιας τόσο σύνθετης υπόθεσης δεν είναι πάντα εύκολο να κινηθεί με την ταχύτητα που θα επιθυμούσε ο μέσος πολίτης.Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει επισημάνει κατ’ επανάληψη ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να επιβάλει κάτι στη Δικαιοσύνη γιατί δεν είθισται η Κυβέρνηση να διατάσσει τη Δικαιοσύνη. Η Δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη. . Η συγκεκριμένη δικογραφία είναι ογκωδέστατη, με εκτεταμένο αποδεικτικό υλικό που συνεχώς εμπλουτίζεται. Περιλαμβάνει τεχνικές εκθέσεις, πορίσματα πραγματογνωμόνων και εξειδικευμένες αναλύσεις, στοιχεία που καθιστούν τη διαδικασία περίπλοκη και χρονοβόρα.Η ανακριτική διαδικασία διέπεται από μυστικότητα, αν και, παραδόξως, πολλές πτυχές της αναλύονται καθημερινά στις τηλεοπτικές εκπομπές. Αυτό που έχω να πω είναι ότι η υπόθεση εξελίσσεται με τον τρόπο που πρέπει, βάσει των θεσμικών διαδικασιών και με τη σοβαρότητα που της αναλογεί.»

Σχετικά με την πολιτικοποίηση των Τεμπών ο κ. Παναγιωτόπουλος υπογράμμισε: «Όταν μια υπόθεση μεταφέρεται σε κοινοβουλευτικές διαδικασίες, όπως εξεταστικές ή προανακριτικές επιτροπές, αναπόφευκτα αποκτά έναν έντονα πολιτικό χαρακτήρα. Η φύση αυτών των επιτροπών δημιουργεί ένα δίπολο: από τη μία, τους κατηγόρους, και από την άλλη, τους συνηγόρους. Έτσι, η διαδικασία συχνά περιβάλλεται από έναν μανδύα πολιτικής αντιπαράθεσης, ο οποίος μπορεί να αλλοιώσει την ουσία της διερεύνησης. Αντίθετα, όταν η Δικαιοσύνη αφεθεί να επιτελέσει το έργο της ανεξάρτητα, τα αποτελέσματα είναι αξιόπιστα και τεκμηριωμένα. Μέχρι στιγμής, η έρευνα έχει αποδώσει καρπούς: έχουν ήδη ασκηθεί περισσότερες από 50 ποινικές διώξεις, γεγονός που αποδεικνύει ότι υπάρχουν συγκεκριμένες κατηγορίες και στοιχεία εις βάρος ατόμων που εμπλέκονται. Παράλληλα, το αποδεικτικό υλικό συνεχώς εμπλουτίζεται, καθώς η δικογραφία περιλαμβάνει πολλά τεχνικά ζητήματα που απαιτούν διεξοδική ανάλυση. Ο Πρωθυπουργός αναγνωρίζει την έντονη κοινωνική διαμαρτυρία, καθώς μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης εκλαμβάνει την όποια καθυστέρηση ως απόπειρα συγκάλυψης. Ωστόσο, σε τόσο πολύπλοκες υποθέσεις, όπου το αποδεικτικό υλικό διευρύνεται διαρκώς, η ταχεία ολοκλήρωση της διαδικασίας δεν είναι πάντα εφικτή.Όσον αφορά το τμήμα της δικογραφίας που σχετίζεται με πολιτικά πρόσωπα και διαβιβάζεται στη Βουλή, όλα τα στοιχεία είναι διαθέσιμα και προσβάσιμα – δεν είναι «κλειδωμένα» σε κάποιο συρτάρι του Προέδρου της Βουλής. Όποιος επιθυμεί, έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί. Κάποιοι το έπραξαν άμεσα, άλλοι όχι. Σε καμία περίπτωση, όμως, αυτό δεν αποτελεί ευθύνη του Πρωθυπουργού ή της Κυβέρνησης».

Πηγή: skai.gr

