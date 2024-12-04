Λογαριασμός
Συνεδρίαση ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ: Οι προτάσεις του Σωκράτη Φάμελλου που εγκρίθηκαν ομόφωνα- Ποιοι αναλαμβάνουν καίρια πόστα

Τα ονόματα που αναλαμβάνουν καίρια πόστα στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, προτάθηκαν από τον Σωκράτη Φάμελλο και εγκρίθηκαν ομόφωνα

Συνεδρίαση ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ: Οι προτάσεις Σωκράτη Φάμελλου που εγκρίθηκαν ομόφωνα

Οι προτάσεις του Σωκράτη Φάμελλου στη συνεδρίαση της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, οι οποίες εγκρίθηκαν ομόφωνα. 

Διονύσης Καλαματιανός - Γραμματέας ΚΟ. 

Γιώργος Μπάκης - Διευθυντής ΚΟ. 

Νίκος Παππάς, Χρήστος Γιαννούλης - Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι. 

Μίλτος Ζαμπάρας, Κώστας Μπάρκας - Αναπληρωτές Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι. 

Όλγα Γεροβασίλη - Στο προεδρείο της ΚΟ ως αντιπρόεδρος της Βουλής.

Τον συντονισμό των ΕΠΕΚΕ αναλαμβάνει ο Στέλιος Αποστόλου.

