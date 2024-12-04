Συνεδρίαση ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ: Οι προτάσεις Σωκράτη Φάμελλου που εγκρίθηκαν ομόφωνα

Οι προτάσεις του Σωκράτη Φάμελλου στη συνεδρίαση της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, οι οποίες εγκρίθηκαν ομόφωνα.
Διονύσης Καλαματιανός - Γραμματέας ΚΟ.
Γιώργος Μπάκης - Διευθυντής ΚΟ.
Νίκος Παππάς, Χρήστος Γιαννούλης - Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι.
Μίλτος Ζαμπάρας, Κώστας Μπάρκας - Αναπληρωτές Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι.
Όλγα Γεροβασίλη - Στο προεδρείο της ΚΟ ως αντιπρόεδρος της Βουλής.
Τον συντονισμό των ΕΠΕΚΕ αναλαμβάνει ο Στέλιος Αποστόλου.
