Συνεδρίαση ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ: Οι προτάσεις Σωκράτη Φάμελλου που εγκρίθηκαν ομόφωνα

Οι προτάσεις του Σωκράτη Φάμελλου στη συνεδρίαση της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, οι οποίες εγκρίθηκαν ομόφωνα.

Διονύσης Καλαματιανός - Γραμματέας ΚΟ.

Γιώργος Μπάκης - Διευθυντής ΚΟ.

Νίκος Παππάς, Χρήστος Γιαννούλης - Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι.

Μίλτος Ζαμπάρας, Κώστας Μπάρκας - Αναπληρωτές Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι.

Όλγα Γεροβασίλη - Στο προεδρείο της ΚΟ ως αντιπρόεδρος της Βουλής.

Τον συντονισμό των ΕΠΕΚΕ αναλαμβάνει ο Στέλιος Αποστόλου.

