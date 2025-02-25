Απάντηση στον Αντώνη Σαμαρά έδωσε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα μετά την παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού ο οποίος σε συνέντευξή του αναφέρθηκε στο δυστύχημα των Τεμπών λέγοντας ότι η «δεν νοείται η κυβέρνηση να αντιδικεί με τους συγγενείς των θυμάτων και τους πολίτες που θέλουν να τους συμπαρασταθούν».

«Αλίμονο αν μας πέρναγε από το μυαλό να έρθουμε σε αντιπαράθεση με τους συγγενείς των θυμάτων. Ούτε το έχουμε κάνει, ούτε θα το κάνουμε» ξεκαθάρισε ο κ. Μαρινάκης κληθείς να σχολιάσει την παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού.

Μάλιστα παρέπεμψε στη φράση του πρωθυπουργού «σκύβουμε το κεφάλι», η οποία όπως είπε χαρακτηρίζει όλα τα κυβερνητικά στελέχη, ενώ επανέλαβε ότι είναι αυτονόητο πως από μια ειρηνική εκδήλωση διαμαρτυρίας δεν απειλείται η ομαλότητα.

«Δεν κινδυνολογούμε έχουμε καθήκον ως πολιτεία να εφαρμόσουμε το νόμο και να προστατέψουμε τους συμπολίτες μας που θέλουν να διαδηλώσουν» είπε χαρακτηριστικά

