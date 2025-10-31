Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συνάντηση Τάκη Θεοδωρικάκου με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο

Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τ. Θεοδωρικάκος ενημέρωσε τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο για δράσεις του Υπουργείου υπέρ εισοδήματος, επενδύσεων και κοινωνικής συνοχής

Συνάντηση Θεοδωρικάκου με τον Ιερώνυμο

Ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Τάκης Θεοδωρικάκος επισκέφτηκε τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης ενημέρωσε τον Μακαριώτατο, ο οποίος έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, για το σύνολο των δράσεων και πρωτοβουλιών του Υπουργείου με στόχο την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, την προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων - ιδιαίτερα στις παραμεθόριες περιοχές - μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου και τις μεταρρυθμίσεις για την προστασία των καταναλωτών, με στόχο την ενίσχυση της αλληλεγγύης και της κοινωνικής συνοχής.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τάκης Θεοδωρικάκος Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark