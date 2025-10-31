Συνάντηση Θεοδωρικάκου με τον Ιερώνυμο

Ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Τάκης Θεοδωρικάκος επισκέφτηκε τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών.
Ο Υπουργός Ανάπτυξης ενημέρωσε τον Μακαριώτατο, ο οποίος έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, για το σύνολο των δράσεων και πρωτοβουλιών του Υπουργείου με στόχο την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, την προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων - ιδιαίτερα στις παραμεθόριες περιοχές - μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου και τις μεταρρυθμίσεις για την προστασία των καταναλωτών, με στόχο την ενίσχυση της αλληλεγγύης και της κοινωνικής συνοχής.
