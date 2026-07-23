Λουίζ Κάρλος Μπαρέτο: Πέθανε στα 98 του ο θρυλικός κινηματογραφικός παραγωγός

Ο Λουίζ Κάρλος Μπαρέτο, μία από τις κινητήριες δυνάμεις του κινήματος Cinema Novo στις δεκαετίες του 1960 και του 1970, πέθανε στο Ρίο ντε Τζανέιρο χθες, σε ηλικία 98 ετών. Σε ένδειξη της τεράστιας εκτίμησης με την οποία ο Μπαρέτο τυγχάνει στην πατρίδα του, τη Βραζιλία, αλλά και πέρα ​​από αυτήν - ο πρόεδρος της χώρας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος προς τιμήν του στις 22 Ιουλίου, πράγμα που σημαίνει ότι η εθνική σημαία θα κυματίζει μεσίστια.

Luiz Carlos Barreto, produtor, diretor e fotógrafo que marcou gerações do cinema brasileiro, morre aos 98 anos.



Barretão participou de mais de 70 produções, esteve no Cinema Novo e ajudou a impulsionar a retomada do cinema nacional nos anos 1990.



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Η υγεία του κινηματογραφικού παραγωγού και σεναριογράφου ήταν σε εύθραυστη κατάσταση από τον Μάρτιο του 2024, όταν υπέστη πτώση. Η επίσημη αιτία θανάτου είναι η πνευμονία, σύμφωνα με το Variety.

Ο Μπαρέτο θεωρείται μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στην ιστορία του βραζιλιάνικου κινηματογράφου, με καριέρα που εκτείνεται σε έξι δεκαετίες. Συμμετείχε σε περισσότερες από 80 παραγωγές και συνδέθηκε στενά με το πρωτοποριακό κίνημα Cinema Novo, επηρεασμένο από τον ιταλικό νεορεαλισμό και τη γαλλική νουβέλ βαγκ, το οποίο συγκλόνισε τις Κάννες και όχι μόνο τη δεκαετία του 1960 και στις αρχές της δεκαετίας του 1970.

Γεννημένος το 1928 στη βορειοανατολική πολιτεία Σεαρά, ο Μπαρέτο μετακόμισε στο Ρίο ντε Τζανέιρο το 1947 σε ηλικία 19 ετών και εργάστηκε ως φωτογράφος για το περιοδικό O Cruzeiro. Σε συνέντευξη το 1952, γνώρισε τη Λούσι Βιλέγια, τότε βασίλισσα ομορφιάς της Πολιτείας Μις Γκόιας και αξιόλογη πιανίστρια. Οι δυο τους παντρεύτηκαν δύο χρόνια αργότερα και έγιναν σύντροφοι ζωής και συνεργάτες στην παραγωγή ταινιών. Εργάστηκε ως διευθυντής φωτογραφίας στο κλασικό «Άγονες Ζωές» (Vidas Secas) του Nelson Pereira dos Santos (1963).

LUTO | Morre Luiz Carlos Barreto, lendário produtor, diretor e fotógrafo do cinema brasileiro, aos 98 anos.



Barretão foi um importante nome do Cinema Novo, trabalhando em clássicos como 'Vidas secas' e 'Terra em transe'.



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Ο Μπαρέτο ίδρυσε το 1963 τη L.C. Barreto Produções Cinematográficas, τη μακροβιότερη εταιρεία παραγωγής ταινιών στη Βραζιλία. Μαζί με τη Λούσι Μπαρέτο, γύρισαν πάνω από 80 μεγάλου μήκους, οι οποίες θεωρούνται από τις σπουδαίες ταινίες του Cinema Novo, όπως "Garrincha: Joy of the People" του Joaquim Pedro de Andrade (Garrincha, Alegria do Povo) (1963), "The Hour and Turn of the Augusto Matra" (Augusto Matra) του Roberto Santos. (1965) και «How Tasty Was My Little Frenchman» («Como Era Gostoso o Meu Francês») του Pereira dos Santos (1971).

Τα τρία παιδιά του Λουίζ Κάρλος και της Λούσι Μπαρέτο κληρονόμησαν το πάθος για τον κινηματογράφο. Ο Μπρούνο Μπαρέτο είναι ένας καταξιωμένος σκηνοθέτης με καριέρα στο Χόλιγουντ. Ο Φάμπιο Μπαρέτο, ο οποίος πέθανε το 2019 ήταν επίσης σκηνοθέτης. Η παραγωγός Πάουλα είναι πλέον διευθύνουσα Σύμβουλος της L.C. Barreto, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί κορυφαία εταιρεία παραγωγής στη Βραζιλία.

Πηγή: skai.gr

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