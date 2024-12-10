Συνάντηση Μητσοτάκη - Δούκα στο Μαξίμου: «Η κυβέρνηση είναι ανοιχτή για την καλύτερη δυνατή συνεργασία»

Ανοιχτός στην καλύτερη δυνατή συνεργασία ανάμεσα στην κυβέρνηση και τον Δήμο Αθηναίων εμφανίστηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την υποδοχή του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου ετέθησαν επί τάπητος ζητήματα που αφορούν το δήμο. Ακολουθεί ο διάλογος ανάμεσα στον πρωθυπουργό και τον δήμαρχο Αθηναίων κατά την έναρξη της συνάντησής τους:

Κυρ. Μητσοτάκης: Δήμαρχε, καλωσήρθες και θέλω να σε ευχαριστήσω για την πρωτοβουλία που ανέλαβες να κάνουμε αυτήν τη συνάντηση. Έχουμε πολλά ζητήματα τα οποία πρέπει να συζητήσουμε, τα οποία αφορούν την καθημερινή ζωή στην πρωτεύουσά μας. Και θέλω να επαναλάβω εξαρχής ότι η κυβέρνηση είναι ανοιχτή στο να έχουμε την καλύτερη δυνατή συνεργασία. Αυτό θα είναι προς όφελος και των Αθηναίων και των επισκεπτών της πόλης και σε αυτό το πνεύμα θέλω να δρομολογήσουμε τη συνεργασία μας.

Χ. Δούκας: Είναι πολύ σημαντικό που μπορούμε να βρισκόμαστε και να συζητάμε για τα μεγάλα θέματα της Αθήνας. Και νομίζω ότι η συνεργασία αυτή της κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης μπορεί να λύσει τα προβλήματα και να τρέξουμε με μεγαλύτερη ταχύτητα και εκκρεμότητες που μας ταλανίζουν και μας ταλανίζουν χρόνια τώρα και να τις διεκπεραιώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στην εκδήλωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για την αποτίμηση της αντιπυρικής περιόδου του τρέχοντος έτους.

«Είχαμε μια εποικοδομητική συζήτηση με τον πρωθυπουργό γύρω από τα μεγάλα θέματα της Αθήνας, για τη διπλή ανάπλαση, για τα σχολεία, για την ασφάλεια, για το πράσινο, για το δύσκολο θέμα του κυκλοφοριακού», δήλωσε ο κ. Δούκας μετά τη συνάντηση με τον κ. Μητσοτάκη. «Δρομολογήσαμε μια σειρά από δράσεις και παρεμβάσεις. Θα συνεχίσουμε τη συνεργασία και προχωράμε με την πολλή δουλειά που έχουμε μπροστά μας».

Ο ΔΟύκας πρόσθεσε: «Συζητήσαμε το θέμα του κυκλοφοριακού. Για τη Βασ. Όλγας έχει γίνει και αναλυτική συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, και με την εταιρεία "ΑΝΑΠΛΑΣΗ" και με την Υπουργό. Τον Μάρτιο το έργο ολοκληρώνεται. Αυτή είναι η διαβεβαίωση. Οπότε θα προχωρήσουμε, όπως το είχαμε πει και στις προεκλογικές μας δεσμεύσεις, με έναν δρόμο ήπιας κυκλοφορίας, ο οποίος, όταν υπάρχει πολύ μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση, θα είναι μια "βαλβίδα" εκτόνωσης συνολικά για την Αθήνα. Ήταν και ο κ. Λιβάνιος παρών στη συνάντηση και συζητήσαμε, όχι συνολικά για τον κώδικα αυτοδιοίκησης, αλλά για τα θέματα που σχετίζονται με το δήμο της Αθήνας και τις δυνατότητες που έχουμε. Με τον υπουργό θα έχουμε συνεχή συνεργασία το αμέσως επόμενο διάστημα, για παρεμβάσεις θεσμικές που αφορούν το δήμο της Αθήνας. Είναι νέα προγραμματική περίοδος και συζητήσαμε ακριβώς τις χρηματοδοτικές ανάγκες που έχουμε προδιαγράψει και είδαμε πολύ θετική ανταπόκριση».

Πηγή: skai.gr

