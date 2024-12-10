Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντάται αυτή την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα για να συζητήσουν για όλα τα θέματα που αφορούν τον Δήμο.



Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Δούκας θα επικεντρωθεί στα σχολεία, την κοινωνική κατοικία και την ανθεκτικότητα, ενώ θα υπάρξει αναφορά και στη Διπλή Ανάπλαση, που αφορά τον Παναθηναϊκό και το νέο του γήπεδο στον Βοτανικό. Στόχος να βρεθεί μια λύση στο χρηματοδοτικό κενό που έχει προκύψει για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη και να προχωρήσει το έργο.



Από πλευράς του, ο κ. Μητσοτάκης θα τονίσει ότι είναι απαραίτητη η συνεργασία με την κεντρική διοίκηση, ώστε να δίνονται άμεσα λύσεις για τους πολίτες.

Στις 18.00 ο πρωθυπουργός θα παραστεί και θα μιλήσει στην εκδήλωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την αποτίμηση της αντιπυρικής περιόδου του έτους 2024.

