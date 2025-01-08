Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα με αφορμή τις αναφορές περί συμφωνίας για ΑΟΖ με τη Συρία απέστειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνέντευξη Τύπου μετά τις εργασίες της 10ης Τριμερούς Συνόδου Κορυφής Ελλάδας-Αιγύπτου-Κύπρου.

Ειδικότερα, «η διαδρομή της Συρίας προς το αύριο περνά μέσα από τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Αποκρούουμε από κοινού κάθε ενέργεια εκτός πλαισίου της διεθνούς νομιμότητας που θα προκαλεί αχρείαστες εντάσεις στην περιοχή», διαμήνυσε ο πρωθυπουργός.

Η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν υπογράψει με την Αίγυπτο συμφωνίες οριοθέτησης αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, συμφωνίες που βασίζονται πλήρως στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ακολούθως ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για την ανάγκη της διατήρησης της εδαφικής κυριαρχία της Συρίας ενώ σημείωσε ότι η καινούργια κυβέρνηση θα πρέπει να αποδείξει ότι σέβεται τα δικαιώματα των μειονοτήτων.

Κατά την έναρξη των δηλώσεών του, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι «συναντηθήκαμε σήμερα στo Κάιρο με τους φίλους προέδρους στο πλαίσιο της 10ης τριμερούς συνόδου κορυφής Ελλάδας Αιγύπτου Κύπρου, ενός ανθεκτικού και εξαιρετικά παραγωγικού, όπως αποδεικνύεται, σχήματος συνεργασίας το οποίο αποτελεί το πιο προωθημένο σχήμα στην ευρύτερη περιοχή εν μέσω μάλιστα πολλών πολλαπλών κρίσεων σε περιφερειακό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Εδώ στο Κάιρο επιβεβαιώνουμε για ακόμα μία φορά ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με συνέπεια για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μας και έχοντας ως μόνιμο γνώμονα των κινήσεών μας την ευημερία την ασφάλεια αλλά κυρίως τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή».

Ο πρωθυπουργός ακολούθως ανέφερε ότι «αναλάβαμε τη δέσμευση να συνεχιστεί η συμπόρευσή μας στον ενεργειακό τομέα για την ενεργειακή ασφάλεια αλλά και στη μεγάλη σημασία που δίνουμε στις ηλεκτρικές συνδέσεις που καθιστούν τις χώρες μας ενεργειακή γέφυρα».

Αθήνα, Κάιρο και Λευκωσία αντιμετωπίζουμε από κοινού τις περιφερειακές εξελίξεις. Στο Κυπριακό επιβεβαιώθηκε η στήριξη στις προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας, στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Παράλληλα, ο πρωθυπουργός σημείωσε «πιστεύω ότι έχει σημασία να τονίσουμε ότι μια τέτοια επίλυση του Κυπριακού θα δημιουργούσε πρωτοφανείς συνθήκες σταθερότητας και οικονομικής ευμάρειας στην ανατολική Μεσόγειο, ειδικά σε αυτή την ταραγμένη εποχή».

Πιο αναλυτικά:

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της 10ης Τριμερούς Συνόδου Κορυφής Ελλάδας - Αιγύπτου - Κύπρου, έκανε λόγο για ανθεκτικό και εξαιρετικά παραγωγικό σχήμα συνεργασίας το οποίο, είπε, αποτελεί το πιο προωθημένο τέτοιο σχήμα στην ευρύτερη περιοχή εν μέσω πολλαπλών κρίσεων και προκλήσεων σε περιφερειακό αλλά και σε διεθνές επίπεδο.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε πως στο Κάιρο επιβεβαίωσαν για ακόμα μία φορά ότι θα συνεχίσουν να εργάζονται με συνέπεια για την περαιτέρω ενίσχυση αυτή της συνεργασίας με γνώμονα την ευημερία, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή, παράλληλα ένα ευρύ φάσμα δράσεων από επενδύσεις και πολιτιστικές ανταλλαγές μέχρι αμυντική αλλά και λιμενική εργασία.

Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη μεγάλη συμμετοχή στο επιχειρηματικό φόρουμ το οποίο διεξήχθη παράλληλα με τις εργασίες της Τριμερούς Συνόδου με δέσμευση και των τριών κρατών να ενισχυθεί η στρατηγική τους συμπόρευση στον ενεργειακό τομέα προς όφελος των εθνικών αλλά και των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων, «κάτι που δίνει έμφαση στην ενεργειακή ασφάλεια, στην αύξηση της διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αλλά και στη μεγάλη σημασία στην οποία αποδίδουμε στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις με το εμβληματικό έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης που θα ενώσει την Ελλάδα και την Αίγυπτο καθιστώντας τις δύο χώρες μας μια ενεργειακή γέφυρα μεταφοράς καθαρής ενέργειας, από τον άνεμο και από τον ήλιο, από την βόρεια Αφρική έως την Ευρώπη».

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία θα βαίνει πιο γρήγορα στην απανθρακοποίηση και μπορούμε να συνεργαστούμε πολύ ουσιαστικά με την Αίγυπτο για να αναπτύξουμε κοινές πρωτοβουλίες οι οποίες θα είναι αμοιβαία επωφελείς.

«Αθήνα και Λευκωσία προσεγγίζουμε από κοινού όλες τις μεγάλες περιφερειακές προκλήσεις της περιοχής. Αναφέρθηκε ο φίλος Νίκος στο ζήτημα του κυπριακού. Επιβεβαιώσαμε και πάλι την πλήρη στήριξή μας στις προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας για την εύρεση μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης, στο πλαίσιο πάντα των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Και πιστεύω ότι έχει ξεχωριστή σημασία να τονίσουμε ότι μια τέτοια επίλυση του κυπριακού θα δημιουργούσε πρωτοφανείς συνθήκες πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο, ειδικά σε αυτήν την τόσο ταραγμένη εποχή», είπε στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Συμμεριζόμαστε τις προοπτικές για το μέλλον της ευρύτερης γειτονιάς μας, οικοδομώντας από κοινού την ειρήνη, τη σταθερότητα και τη συνεργασία αλλά και αποκρούοντας από κοινού καθετί εκτός πλαισίου της διεθνούς νομιμότητας, καθετί που θα προκαλεί αχρείαστες εντάσεις στην περιοχή», επισήμανε.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι συζήτησαν εκτενώς και τις εξελίξεις στη Συρία όπου επιβεβαίωσαν την δέσμευσή τους για την κυριαρχία, για την εδαφική ακεραιότητα της ενιαίας Συρίας και την προσήλωση σε μια συμπεριληπτική διαδικασία με συμμετοχή όλων.

«Είναι αυτονόητο ότι η νέα ηγεσία της χώρας πρέπει να αποδείξει ότι σέβεται το διεθνές δίκαιο, ότι προστατεύει τα δικαιώματα όλων των μειονοτήτων, των χριστιανών, των υπόλοιπων θρησκευτικών και εθνικών μειονοτήτων, ότι θωρακίζει την πλούσια απαράμιλλη πολιτιστική κληρονομιά της Συρίας», υπογράμμισε.

Ανέφερε δε ότι επισήμαναν και τον κίνδυνο αναζωπύρωσης των συγκρούσεων στο εσωτερικό της Συρίας, που μεταξύ άλλων ενδέχεται να παρεμποδίσει και την εθελοντική και ασφαλή προσφύγων κάτι το οποίο αποτελεί όχι μόνο ελληνική και κυπριακή αλλά και ευρωπαϊκή προτεραιότητα.

«Δεσμευθήκαμε να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για ομαλοποίηση της κατάστασης και αποτροπή οποιασδήποτε ριζοσπαστικοποίησης. Ακριβώς γι' αυτό και η διαδρομή της Συρίας προς το αύριο περνά μέσα από τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, κανόνες τους οποίους οι τρεις χώρες μας έχουν αποδείξει επανειλημμένα ότι σέβονται. Άλλωστε η Ελλάδα και η Κύπρος έχουμε υπογράψει με την φίλη Αίγυπτο συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ, συμφωνίες που βασίζονται πλήρως στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας», τόνισε.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι συζήτησαν και για τον κεντρικό και κρίσιμο ρόλο της Αιγύπτου στην προσπάθεια επίτευξης εκεχειρίας στη Γάζα. «Σήμερα περισσότερο παρά ποτέ είναι αναγκαίο να ανακουφιστούν οι άμαχοι, να απελευθερωθούν οι όμηροι. Είναι αυτή η βασική προϋπόθεση για να μπορέσει να εκκινήσει πάλι μια πολιτική διαδικασία για το παλαιστινιακό με στόχο την λύση των δύο κρατών, τη μοναδική πιστεύουμε λύση που μπορεί να φέρει μια διατήρηση ειρήνης στην περιοχή», σημείωσε ενώ για τον Λίβανο επανέλαβε τη στήριξή μας στην εκεχειρία με την ευχή σύντομα να εκλεγεί καινούργιος Πρόεδρος.

Για τις εξελίξεις στη Λιβύη δήλωσε πως είναι επιτακτική η ανάγκη να αναβιώσει με κάποιο τρόπο αυτή η παγωμένη ειρηνευτική διαδικασία και κυρίως να σταματήσουν οι παρεμβάσεις, να αποχωρήσουν οι δυνάμεις τρίτων - είτε είναι τακτικές είτε είναι μισθοφορικές - να αποκατασταθεί η εθνική κυριαρχία και στη συνέχεια ο λαός ελεύθερος να αποφασίσει για το μέλλον του με ελεύθερες και δίκαιες εκλογές.

«Όλα τα παραπάνω συνιστούν εξελίξεις που αναπόφευκτα επηρεάζουν και τις ροές των προσφύγων και των μεταναστών. Είναι φυσικό λοιπόν η Ελλάδα, η Κύπρος και η Αίγυπτος να συντονίζουν τα βήματα τους και σε αυτό το πεδίο, πόσο μάλλον όταν η Αίγυπτος παίζει έναν κρίσιμο ρόλο στην αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης όπου επιδιώκουμε τη μέγιστη δυνατή προσήλωση στη συγκράτηση μεγάλων μεταναστευτικών ρευμάτων προς την Ευρώπη μέσω Λιβύης», πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης και συνεχάρη τον Πρόεδρο Σίσι για την εξαιρετική, όπως είπε, προσήλωσή του στην προστασία των θαλάσσιων συνόρων της χώρας του.

«Είναι πολύ σημαντικό ταυτόχρονα, όσο παλεύουμε με την παράνομη μετανάστευση και με τους άθλιους διακινητές που θέτουν σε κίνδυνο αθώες ανθρώπινες ψυχές, να εντείνουμε και τη συνεργασία μας ως προς τη νόμιμη μετανάστευση. Και εκεί θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι έχουμε ήδη μια διακρατική συμφωνία με την Αίγυπτο την οποία θέτουμε σε ισχύ και θέλουμε να τη διευρύνουμε περαιτέρω και σε άλλες κατηγορίες εργατών. Εξάλλου το μεταναστευτικό αποτελεί και ένα από τα σοβαρά κεφάλαια όσον αφορά τις σχέσεις του Καΐρου με τις Βρυξέλλες στο οποίο η συνεργασία πρέπει να ενταθεί», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Σημείωσε επίσης ότι η Κύπρος και η Ελλάδα έχουν πρωτοστατήσει για την υπογραφή συνολικής συμφωνίας για τη στρατηγική εταιρική σχέση της ΕΕ και της Αιγύπτου. «Αναγνωρίζεται πια από όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου η σημασία της Αιγύπτου για την σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά τελικά και για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και χαίρομαι που αύριο η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κα Ρομπέρτα Μέτσολα θα είναι εδώ στο Κάιρο για να συζητήσει μαζί σας θέματα που άπτονται αυτής της συμφωνίας. Και στο ίδιο πνεύμα αναφερθήκαμε και στη σημασία της προστασίας της ελεύθερης ναυσιπλοΐας των θαλασσίων εμπορικών διαδρόμων σε αυτή την ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή, κάτι το οποίο είναι απολύτως κρίσιμο για την Αίγυπτο και για την κίνηση η οποία περνά από τη διώρυγα του Σουέζ», τόνισε ο Πρωθυπουργός ο οποίος είπε ότι το ζήτημα θα αποτελέσει και ένα από τα κεντρικά θέματα των προτεραιοτήτων της Ελλάδας στα πλαίσια των αυξημένων ευθυνών που αναλαμβάνει ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Κλείνοντας ο πρωθυπουργός δήλωσε αισιόδοξος ότι αυτή η συμπόρευση των τριών χωρών θα συνεχιστεί σε ακόμα πιο στέρεο έδαφος και ευχαρίστησε τον Αιγύπτιο Πρόεδρο για την εξαιρετική συνεργασία στο Κάιρο.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.