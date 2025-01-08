«Εκτιμούμε τη συνεισφορά της Αιγύπτου σε σχέση με τη Λιβύη και φυσικά πρέπει να επανέλθουμε στο τι συμβαίνει στη Γάζα. Είναι ένα θέμα άλλωστε που έχουμε συζητήσει επί μακρόν και πολλές φορές σε ευρωπαΪκό επίπεδο» επεσήμανε από την Τριμερή Σύνοδο Αιγύπτου-Ελλάδας-Κύπρου στο Κάιρο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Πρέπει να προσπαθήσουμε για κατάπαυση του πυρός και φυσικά την απελευθέρωση των ομήρων ώστε να βρεθεί ένας τρόπος για επανέναρξη ενός momentum που θα έχει να κάνει με τη λύση των δυο κρατών» σημείωσε ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στο Μεσανατολικό, ενώ προσέθεσε:

«Υπάρχουν γεωπολιτικές προκλήσεις αρκετές, αλλά νομίζω ότι είναι θετικό που εργαζόμαστε και ανταλλάσσουμε απόψεις, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για μια συνεργασία με άλλους περιφερειακούς παίκτες οι οποίοι συμφωνούν με εμάς και φυσικά έχουμε παρόμοιες θέσεις για μια πιο σταθερή Μέση Ανατολή που δεν εξάγει προβλήματα σε άλλες χώρες».

Σημειώνεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πριν από την έναρξη των εργασιών της Τριμερούς Συνόδου Κορυφής, είχε κατ΄ιδίαν συνάντηση με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι εξαιρετικές σχέσεις Ελλάδας-Αιγύπτου και ο ρόλος τους για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή, ιδιαίτερα σε μια συγκυρία περιφερειακών προκλήσεων και αναταράξεων.

Συζητήθηκε ακόμα η σύγκληση κατά το επόμενο διάστημα του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Αιγύπτου, η σύσταση του οποίου είχε αποφασιστεί με Κοινή Δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλ Σίσι τον περασμένο Μάρτιο στο Κάιρο για την αναβάθμιση και εμβάθυνση της στρατηγικής σχέσης των δύο χωρών.

Ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Αιγύπτου συζήτησαν επίσης για τη συνεργασία των δύο χωρών στο Μεταναστευτικό, καθώς είναι κομβικός ο ρόλος της Αιγύπτου ώστε να περιοριστούν οι παράνομες οδοί διακίνησης και να συγκρατηθούν οι ροές που φθάνουν στην Κρήτη μέσω της Λιβύης.

Συζητήθηκε ακόμη η συνεργασία για τη διασφάλιση νομίμων οδών μετανάστευσης και οι δυνατότητες διεύρυνσης της διμερούς συμφωνίας για εποχικούς εργάτες. ΟΙ δύο ηγέτες αντάλλαξαν ακόμη απόψεις για τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στη Συρία.

Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Κάιρο πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2024, στο πλαίσιο κοινής επίσκεψης με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ευρωπαίους ηγέτες για την υπογραφή της Συμφωνίας Στρατηγικής και Εταιρικής Σχέσης ΕΕ - Αιγύπτου, για την οποία η Ελλάδα πρωτοστάτησε τονίζοντας τη στρατηγική σημασία της σταθερότητας της Αιγύπτου για την Ευρώπη, καθώς και τη σημασία του Καΐρου στη συγκράτηση μεταναστευτικών ροών προς ευρωπαϊκές χώρες.

