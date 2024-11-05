Για «διχαστική και εμπρηστική» λογική, που αντιμετωπίζει τους συντρόφους ως «κουκιά», κατηγόρησε ο Σωκράτης Φάμελλος τον Στέφανο Κασσελάκη.

«Διαφωνώ πλήρως με την ταμπελοποίηση και την ομαδοποίηση των αριστερών, οποιουδήποτε πολίτη, αλλά με ενοχλεί ιδιαίτερα που βλέπω να γίνεται μια συζήτηση που να χωρίζει σε ομάδες και να θεωρεί δεδομένους, δηλαδή κουκιά, τους συντρόφους μου. Εγώ δεν θεωρώ κανέναν και καμία δεδομένους για το συνέδριο, θεωρώ ότι όλοι είναι σύντροφοι και συντρόφισσες, μπορεί να συμμετέχουν σε μία συζήτηση για την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ και το λέω αυτό διαχωρίζοντας τη θέση μου κι από μία ανάρτηση του προηγούμενου προέδρου που γράφει αριθμούς ανά περιφέρεια και χωρίζει τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ», είπε ο κ. Φάμελλος σε συνέντευξη στο itv Ιωαννίνων κατά τη χθεσινή περιοδεία του στην περιοχή. «Θεωρώ ότι είναι διχαστική μία τέτοια λογική και είναι και εμπρηστική, σα να πηγαίνουμε να δώσουμε μία μάχη χαρακωμάτων, να μην έχει δηλαδή κάποιος την δυνατότητα να επιλέξει τι κρίνει σωστό την ώρα του συνεδρίου», πρόσθεσε.

Παράλληλα, σε ομιλία του χθες βράδυ στην πόλη, ο υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ διατύπωσε τη δέσμευσή του ότι μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες εκλογής του προέδρου στον ΣΥΡΙΖΑ, «ο κ. Μητσοτάκης θα έχει αντίπαλο και στη βουλή και στην κοινωνία». Είπε ότι δεν θα έχει αντίπαλο ένα πρόσωπο, αλλά «όλους μαζί και θα έχει αντίπαλό του την κοινωνία». Σημείωσε ότι «πρέπει να περιφρουρήσουμε τη δημοκρατική ολοκλήρωση του συνεδρίου και την επεξεργασία των θέσεων μας», για να σχολιάσει ότι «αν υπάρχουν σχέδια να δημιουργηθεί ακόμα ένα πρόβλημα αναξιοπιστίας στο συνέδριο, θα είναι κατά της κοινωνίας και προς όφελος του κ. Μητσοτάκη». «Θέλω να είμαι ξεκάθαρος, δεν υπήρξαν ούτε αποκλεισμοί, ούτε όλα αυτά που ακούγονται», είπε.

Ο κ. Φάμελλος ανέφερε ότι μπορεί να εγγυηθεί τον ενιαίο λόγο και την ενιαία δράση, τα οποία χαρακτήρισε ως στοιχεία της ύπαρξης του κόμματος και τόνισε ότι «το σπίτι μας θα το ξαναχτίσουμε αν επιστρέψουμε στην πολιτική», η οποία είναι ο «πραγματικός αντίπαλος» του συστήματος εξουσίας. «Επιστροφή στην πολιτική όμως, δεν σημαίνει προσωπικές στρατηγικές, τοξικότητα, αντιπαραθέσεις και η πολιτική να γίνεται μέσα στα γραφεία. Θα συμφωνήσουμε ότι η πολιτική θα γίνει στην κοινωνία», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

