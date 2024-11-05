Την καθιερωμένη επίσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο πραγματοποίησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μοιράστηκε τις σκέψεις του, μεταξύ άλλων, και για τις αμερικανικές εκλογές με την Κατερίνα Σακελλαροπούλου.
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, «ανεξάρτητως αποτελέσματος οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι στρατηγικές και το περιεχόμενο τους δεν θα επηρεάσει», σημειώνοντας ότι καθίσταται απόλυτης απαραίτητη η γεωπολιτική ενηλικίωσης της Ευρώπης. «Έχει έρθει η ώρα η Ευρώπη να ανασκουμπωθεί, με δρομολόγηση πολιτικών που θα ξεφύγουν από τη μέχρι σήμερα πεπατημένη».
Παράλληλα, υπογράμμισε πως «η μεγάλη πόλωση και η τοξικότητα που βλέπουμε στις ΗΠΑ, αποτελεί αυτοτελώς ένα πρόβλημα. Όπως λέω μπορεί να είμαστε αντίπαλοι αλλά δεν είμαστε εχθροί. Να γνωρίζουμε ότι η δημοκρατία μας ενισχύεται όταν ο πολιτικός διάλογος γίνεται πολιτισμένα».
Απαντώντας, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε πως αναδεικνύεται η σημασία της γεωστρατηγικής ανεξαρτησίας της Ευρώπης, διαβεβαιώνοντας ότι η χώρα μας θα συνεργαστεί με όποιον πρόεδρο επιλέξει ο αμερικανικός λαός.
«Σήμερα καταθέσαμε το νέο φορολογικό νομοσχέδιο - Προσηλωμένοι στη μείωση φόρων»
Ως προς την οικονομία και τη μείωση φόρων, ο πρωθυπουργός ενημέρωσε ότι σήμερα κατατέθηκε σε διαβούλευση το νέο φορολογικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης, η οποία παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη μείωση φόρων. «Όσο αντιμετωπίζεται η μάστιγα της φοροδιαφυγής, τόσο περισσότερο θα προβαίνουμε σε στοχευμένες μειώσεις φόρων, καθώς τα υγιή δημοσιονομικά μας επιτρέπουν λελογισμένες μειώσεις φόρων κυρίως για τη μεσαία τάξη».
Παράλληλα, είπε πως η ελληνική κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στον στόχο για κατώτατο 950 ευρώ.
