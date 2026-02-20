Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας συναντήθηκε, σήμερα, Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, με τον Ανώτατο Διοικητή των Συμμαχικών Δυνάμεων της Ευρώπης (SACEUR) πτέραρχο Alexus G. Grynkewich.

Όπως ανέφερε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο της επίσκεψης του Ανώτατου Διοικητή των Συμμαχικών Δυνάμεων της Ευρώπης στο Πεντάγωνο.

Συναντήθηκα σήμερα στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Πεντάγωνο, με τον Ανώτατο Διοικητή των Συμμαχικών Δυνάμεων της Ευρώπης (SACEUR), Πτέραρχο Alexus G. Grynkewich, με τον οποίο συζητήσαμε για θέματα μετασχηματισμού της Συμμαχίας.



Στη συνάντηση στην οποία παρέστη ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ… pic.twitter.com/S1WFbPRFCG — Nikos Dendias (@NikosDendias) February 20, 2026

«Συζητήσαμε για θέματα μετασχηματισμού της Συμμαχίας» υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

Στη συνάντηση παρέστη ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) στρατηγός Δημήτριος Χούπης, προσθέτει στην ανάρτηση ο κ. Δένδιας.

Τέλος, ο υπουργός υπογραμμίζει ότι κατά τη συνάντηση αναφέρθηκε στην «Ατζέντα 2030» για τη μεταρρύθμιση των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

