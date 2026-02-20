Ως «αμυντική» και «υποδειγματική» χαρακτήρισε τη στάση της αστυνομίας στα επεισόδια της Νίκαιας μεταξύ του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και γιατρών του νοσομείου, ο βουλευτής ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ. «Οι αστυνομικοί έφαγαν πάρα πολύ ξύλο, είχαν από την αρχή αμυντική στάση, και μάλιστα ήταν τέτοια η απρέπεια και η ασέβεια των χούλιγκανς αυτών, που ακόμη και αφού ήρθε ο μητροπολίτης Νίκαιας, το τι ακούγαμε για τις οικογένειές μας ήταν ένα αίσχος», επισήμανε.

Όπως ενημέρωσε, ο ίδιος ήταν παρών στο σημείο, περιγράφοντας πως ο υπουργός έφτασε κανονικά στον χώρο χωρίς να προκαλέσει, ωστόσο δέχτηκε φραστική επίθεση.

«Στην πορεία άρχισαν να πετούν αβγά, νερά, να τον βρίζουν με χυδαίο τρόπο. Μου κάνει τεράστια εντύπωση που υγειονομικοί με σπουδές μιλούσαν με αυτόν τον τρόπο. Κάποια στιγμή αισθάνθηκα όχι μόνο επίθεση, αλλά ότι προσπαθούσαν να τον αποσπάσουν από τον αστυνομικό κλοιό, ήταν ξεκάθαρο πως ήθελαν να τον λιντσάρουν», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρκόπουλος. Υπογράμμισε, μάλιστα, πως ήταν τέτοια η προσπάθεια να χτυπήσουν τον κ. Γεωργιάδη, που «μας έσπρωχναν όλους προς τα κάγκελα», αποκαλύπτοντας πως λίγο έλειψε και ο ίδιος να πέσει να χτυπήσει στο κράσπεδο.

«Λέγονται πολλά ψέματα, κυρίως από τον πρόεδρο των Εργαζομένων Γιατρών κ. Παπανικολάου, τον οποίον κατηγορώ ευθέως ότι είναι ψεύτης. Ο κ. Παπανικολάου μίλησε για προσπάθεια διαλόγου, η οποία δεν υπήρξε καθόλου. Αυτό που υπήρξε ήταν ύβρεις με αντικείμενα. Εδώ γιατρός έβρισε, έφτυσε και χτύπησε τον Άδωνι Γεωργιάδη».

«Όλα αυτά ήταν εικόνα χουλιγκανισμού, είναι σαφές πως ήταν υποκινούμενο. Κατ' αρχάς φέρει ηθική ευθύνη ο κ. Παπανικολάου, ο οποίος δεν ξέρω πώς την έχει δει στο Κρατικό. Τι νομίζει πως είναι, ο κοτζαμπάσης του νοσοκομείου; Ο κ. Παπανικολάου φέρει βαρύτατη ευθύνη, χθες αισθάνθηκα ότι ο Άδωνις κινδύνευσε πολύ σοβαρά. Δεν κατάλαβα, οι κύριοι αυτοί είναι τροχονόμοι και θα λένε ποιος θα μπει και ποιος θα βγει από το νοσοκομείο; Είναι φασιστική η συμπεριφορά τους. Αυτό δεν μπορεί να μείνει έτσι», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

