Β.Κικίλιας: Το μεγάλο λιμάνι της χώρας θα είναι το σπίτι μου για τα επόμενα χρόνια

Τις προτεραιότητες του για το επόμενο διάστημα, με έμφαση στο θέμα της ασφάλειας των πολιτών, περιέγραψε ο νέος υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, κατά τη σημερινή τελετή παράδοσης παραλαβής από τον απερχόμενο υπουργό Χρήστο Στυλιανίδη.

«Έχω απόλυτη επίγνωση για το που έχω έρθει. Έχω έρθει στο μεγάλο λιμάνι της χώρας εδώ θα είναι το σπίτι μου για τα επόμενα χρόνια» ενώ «η δουλειά μου και ο προορισμός μου είναι να βοηθήσω ώστε η ζωή όλων να γίνει καλύτερη και οι συνθήκες που απαιτούνται να είναι αναπτυξιακές» σημείωσε ο ίδιος.

Αναφερόμενος στα θέματα ασφάλειας είπε ότι αποτελεί ένα θέμα πρώτης προτεραιότητας για το υπουργείο Ναυτιλίας και ότι θα πρέπει όλοι να το ακολουθήσουν.

«Η ασφάλεια των πολιτών, ταξιδιωτών και εργαζομένων, έρχεται πρώτη και σας παρακαλώ θερμά όλοι να πειθαρχήσουμε σε αυτό το δόγμα και το λιμενικό σώμα θα φροντίσει έτσι ώστε να υλοποιηθεί στο εκατό τοις εκατό» είπε ο κ.Κικίλιας, προσθέτοντας ότι «όπως οι συμπολίτες μας έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις, το ίδιο έχει και το ελληνικό κράτος και αυτό θα πρέπει όλοι να το αντιληφθούν και να το ακολουθήσουν, αλλιώς θα βρουν το υπουργείο Ναυτιλίας απέναντί τους».

Αναφερόμενος στην αναπτυξιακή δυνατότητα του λιμανιού του Πειραιά μίλησε για μεγάλα σχέδια, προσθέτοντας ότι «όπως εξελίσσονται έργα στο αεροδρόμιο το οποίο παρέχει υπηρεσίες στους ταξιδιώτες του και σέβεται την ταξιδιωτική κίνηση φροντίζοντας ώστε οι υπηρεσίες του να αναβαθμίζονται συνεχώς, κάτι ανάλογο τρόπο θα διεκδικήσουμε το ίδιο και για το λιμάνι του Πειραιά από κοινού με το δήμο» «θα κάνουμε τις προσπάθειες μας και είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα» επεσήμανε.

Ο νέος υπουργός Ναυτιλίας είπε επίσης ότι μαζί με τον ιδιωτικό τομέα και την ιδιωτική πρωτοβουλία για την ακτοπλοΐα και την ελληνική κυβέρνηση θα γίνει ότι είναι καλύτερο δυνατό για να μειωθούν οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων.

«Πρέπει να στηρίξουμε τα νησιά προκειμένου να έχουν στρατηγικό πλεονέκτημα ενώ δίνουμε βάθος στρατηγικό στη χώρα να ταξιδεύουν όσοι περισσότεροι μπορούν στις άγονες γραμμές και στα ακριτικά νησιά μας» τόνισε.

Αναφερόμενος στο λιμενικό σώμα είπε ότι βάζει "ασπίδα προστασίας" στο Αιγαίο και δεν θα επιτρέψουμε να γίνει ο αποδιοπομπαίος τράγος και να ποινικοποιήσουμε αυτούς που ζητάμε να σώζουν καθημερινά ανθρώπινες ζωές στη θάλασσα.

Για το θέμα της ναυτικής εκπαίδευσης κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους να κάτσουν στο τραπέζι του διαλόγου για να προσδιοριστεί τι απαιτείται και τι μπορεί να γίνει πολύ καλύτερα.

Μάλιστα ο κ.Κικίλιας είπε ότι πρόκειται για ένα θέμα που δεν θα είναι στο διηνεκές εις το μέλλον καθώς η ναυτική εκπαίδευση πρέπει να έρθει σε μια θέση που της αξίζει.

«Είναι ένα όνειρο όλων να έρθει η ναυτική εκπαίδευση στα επίπεδα τα οποία θέλουμε προκειμένου να κοσμεί την κληρονομιά που μας έχουν δώσει οι πρόγονοί μας» σημείωσε ο ίδιος.

O απερχόμενος υπουργός Χρ.Στυλιανίδης έκανε λόγο για μια συγκινητική μέρα καθώς παραδίδει αυτό το υπουργείο σε άξια χέρια ενώ την ίδια στιγμή φεύγει από ένα υπουργείο που το ένιωσε ως οικογένειά του.

«Ουδείς αναντικατάστατος υπάρχει πάντα συνέχεια κυβέρνησης και κράτους» είπε ο κ.Στυλιανίδης ενώ αναφερόμενος στην ελληνική ναυτιλία είπε ότι αποτελεί τη μεγάλη μας περηφάνια καθώς διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στους διεθνείς οργανισμούς.

«Η ποντοπόρος ναυτιλία είναι το πιο δυνατό χαρτί μας» πρόσθεσε ο ίδιος ενώ αναφέρθηκε σε μια σημαντική συμφωνία που κλείστηκε στα τέλη Νοεμβρίου με την ΕΕ.

Τόνισε επίσης ότι η Ελληνική ναυτιλία πρωταγωνιστεί πλέον στον ΙΜΟ ενώ η Ελλάδα κατάφερε και πήρε την πρώτη θέση σε αυτόν τον διεθνή ναυτιλιακό οργανισμό αποτελώντας πλέον τη γέφυρα συνομιλιών με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς αναφορικά με την απανθρακοποίηση και την πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας.

Αναφερόμενος στο θέμα της ασφάλειας είπε ότι αναλαμβάνοντας το Υπουργείο Ναυτιλίας τον Σεπτέμβριο του 2023 έθεσε ένα σαφές πλαίσιο πολιτικής: «Ασφάλεια-Εκσυγχρονισμός-Αναδιάρθρωση». Μέσα σε αυτό το πλαίσιο σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν οι στρατηγικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου τόνισε ο κ.Στυλιανίδης προσθέτοντας ότι ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση των υπηρεσιών ήταν πρώτη προτεραιότητα.

Είπε επίσης ότι κεντρικός στόχος ήταν η ενίσχυση της ασφάλειας στις θαλάσσιες συγκοινωνίες.

«Επιτρέψτε μου να τονίσω για ακόμα μια φορά ότι τα θέματα ασφάλειας, ειδικά στην ακτοπλοΐα, είναι μη διαπραγματεύσιμα και δεν υπάρχει κανένα περιθώριο ανοχής».

Αναφέρθηκε επίσης στον εκσυγχρονισμό του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής έτσι ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες και πολυσύνθετες προκλήσεις στο Αιγαίο και αλλού.

«Τα τελευταία δύο χρόνια, με σκληρή δουλειά και διαπραγμάτευση, με μεθοδικότητα, πλάνο και συλλογική δουλειά εξασφαλίσαμε και αξιοποιήσαμε περίπου 1.7 δισεκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια, συγκεκριμένα από το ΕΣΠΑ, για υλοποίηση σημαντικών έργων» τόνισε ο ίδιος.

Ο κ.Στυλιανίδης είπε εξάλλου ότι δόθηκε προτεραιότητα στην αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση 215 εκατομμυρίων ευρώ μέσα από το ΕΣΠΑ για οχήματα, πλωτά μέσα και για συστήματα ασφάλειας ναυσιπλοΐας.

Παράλληλα, εξασφαλίστηκαν πάνω από 621 εκατομμύρια ευρώ από τα ΤΑΜΕΥ για νέο εξοπλισμό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

