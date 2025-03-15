Ανδρουλάκης: Ριζική αλλαγή της οργάνωσης του κράτους

Την επιτακτική ανάγκη το κράτος και η εκάστοτε κυβέρνηση να αλλάξει νοοτροπία και κουλτούρα και ο διάλογος για αυτή την επιχειρούμενη αλλαγή να έρθει μέσα στην κοινωνία ώστε να γίνουν πρωταγωνιστές οι απλοί άνθρωποι, τόνισε από την Κομοτηνή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Από το βήμα της Περιφερειακής Συνδιάσκεψης ΑΜΘ του ΠΑΣΟΚ και κλείνοντας τις εργασίες αργά το απόγευμα του Σαββάτου ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε με έμφαση πως είναι απαραίτητο οι τοπικές κοινωνίες, η τοπική αυτοδιοίκηση, τα επιμελητήρια και οι τοπικοί φορείς να έχουν λόγο και άποψη για τις εξελίξεις.

Έφερε μάλιστα ως παράδειγμα τη διαχείριση του Ταμείου Ανάπτυξης από την ελληνική κυβέρνηση λέγοντας χαρακτηριστικά «σε όλες τις χώρες έγιναν τραπέζια διαλόγου για την αξιοποίηση αυτού του μεγάλου ευρωπαϊκού εργαλείου ανάκαμψης, σε όλες τις χώρες δόθηκαν προτεραιότητες περιφερειακού επιπέδου. Στην Ελλάδα, όλα σχεδιάστηκαν και όλα υλοποιήθηκαν μέσα από ένα συγκεντρωτικό και επιτελικό κράτος που δεν είναι τίποτα άλλο από την παρέα του σημερινού πρωθυπουργού». «Μπορεί να συνεχίσει να πορεύεται η χώρα με αυτή τη νοοτροπία χωρίς να σέβεται ούτε τους βαθμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά ούτε και τις αγωνίες των ανθρώπων της περιφέρειας;», αναρωτήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Απευθυνόμενος σε ένα πολυπληθές ακροατήριο, ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ για τη διοργάνωση των περιφερειακών συνεδρίων και στις δεκατρείς περιφέρειες της χώρας. Στόχος είναι, όπως είπε, να ακουστεί η φωνή των τοπικών κοινωνιών και αυτές με τη σειρά τους να ακούσουν το πρόγραμμα και τις πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να υπάρξει καλύτερη και αποδοτικότερη διαχείριση των περιφερειακών σχεδίων ανάπτυξης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών επισημαίνοντας ότι για δυο ολόκληρα χρόνια ο κόσμος με καρτερικότητα περίμενε να δει τι θα αλλάξει, ποιοι θα τιμωρηθούν. Όταν διαπίστωσαν πως ούτε το κράτος αλλάζει, ούτε πληρώνει κάποιος και υπάρχει συνέχεια ατιμωρησία της διαφθοράς, τότε, αντέδρασαν».

«Οι πολιτικοί», τόνισε με έμφαση, «αποτελούν ένα πολιτικό παράδειγμα για τους νέους ανθρώπους. Τι μηνύματα στέλνουμε στους νέους μας όταν διαπιστώνουν πως το πολιτικό σύστημα κάνει υποκλοπές χωρίς να την πληρώνει κανείς, που ευθύνεται για μια σύμβαση που δεν υλοποιήθηκε με αποτέλεσμα την τραγωδία. Όταν λοιπόν οι νέοι βλέπουν ένα πολιτικό σύστημα που παράγει διαφθορά και συγκάλυψη, γιατί να πιστέψουν στην πολιτική;».

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι για το ΠΑΣΟΚ «πολική και ηθική είναι έννοιες ταυτόσημες και όχι αντικρουόμενες».

Σε αρκετά σημεία της ομιλίας του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για πελατειακές σχέσεις και για διχαστικό λόγο από μέρους της σημερινής κυβέρνησης χωρίς ουσιαστικό πρόγραμμα.

«Εμείς», τόνισε,«προτιμούμε το δύσκολο δρόμο του πολιτικού ήθους. Το πραγματικό πολιτικό μήνυμα των επόμενων εκλογών δεν θα είναι το Μητσοτάκης ή χάος όπως θέλουν να μας περάσουν. Θα είναι μια από τα ίδια με τη συντηρητική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, που οδήγησε την κοινωνία σε αδιέξοδο ή ΠΑΣΟΚ με το πρόγραμμα που θα δημιουργήσουμε όλοι μαζί, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας; Ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο, ανατρεπτικό και προοδευτικό».

Η υγεία, η παιδεία και η δικαιοσύνη βρέθηκαν εκτός των άλλων στο επίκεντρο της ομιλίας του Νίκου Ανδρουλάκη. Τόνισε πως υπάρχει κρίση εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς και τις ανεξάρτητες αρχές υπογραμμίζοντας «πως αν δεν τους σέβονται οι πολιτικοί παράγοντες πως θα τους σεβαστούν οι πολίτες». Ειδικά για το θέμα της Δικαιοσύνης σημείωσε ότι επιβάλλεται να υπάρξει αλλαγή στον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της όχι ως μονοκομματική επιλογή αλλά με ενισχυμένη πλειοψηφία από τη Βουλή».

Αρνητικά τα αποτελέσματα ανάπτυξης της Περιφέρειας ΑΜΘ

Αναφερόμενους στους ρυθμούς και τα αποτελέσματα ανάπτυξης της Περιφέρειας ΑΜΘ τόνισε ότι «οι δείκτες, ιδιαίτερα τα τελευταία δέκα χρόνια, αποδεικνύουν ότι δυστυχώς δεν υπήρξαν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Η Περιφέρεια κατατάσσεται με βάση αναπτυξιακούς και οικονομικούς δείκτες μεταξύ των τελευταίων περιφερειών της χώρας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με επίσημα στοιχεία τόσο της Ευρωπαϊκής όσο και της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Συνεπώς, οι περιφερειακές ανισότητες διαιωνίζονται, με την οικονομική δραστηριότητα να επικεντρώνεται κυρίως στην Αττική και σε μικρότερο βαθμό στην Κεντρική Μακεδονία».

«Σχεδόν το 50% του ονομαστικού ΑΕΠ παράγεται στην Αττική», σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης, «με την Κεντρική Μακεδονία να ακολουθεί με 15%. Οι υπόλοιπες έντεκα περιφέρειες μοιράζονται το υπόλοιπο, με τα νησιά του Ιονίου, την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, τη Δυτική Μακεδονία να βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις, με ουραγό το Βόρειο Αιγαίο που παράγει μόλις το 1% του ετήσιου ΑΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο από το γεγονός ότι η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διαθέτει μια θλιβερή πρωτιά, καθώς είναι πρωταθλήτρια στη φτώχεια στη χώρα μας.

«Είναι προφανές», συνέχισε, «ότι μια τέτοια πρωτιά θα επηρεάσει σαν ντόμινο και άλλους τομείς, όπως το δημογραφικό ζήτημα. Το 2024 έκλεισε με μείωση του πληθυσμού κατά σχεδόν 5.000 άτομα, λόγω της αρνητικής αναλογίας μεταξύ θανάτων και γεννήσεων».

Ολοκληρώνοντας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής υπογράμμισε πως η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης «έχει ανάγκη από πολιτικές που προωθούν την κοινωνική συνοχή και καταπολεμούν τη φτώχεια, ενώ παράλληλα είναι επείγον να παρθούν όλες εκείνες οι απαραίτητες πρωτοβουλίες που αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τον κοινωνικό αποκλεισμό».

«Για αυτό το λόγο», συνέχισε, «είναι απαραίτητο να πάρουμε πρωτοβουλίες που ενισχύουν τον τόσο εγκαταλελειμμένο από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πρωτογενή τομέα, ώστε να δώσουμε ξανά ζωή στην ελληνική ύπαιθρο, να συνδέσουμε τη μεταποίηση με τον πρωτογενή τομέα, ώστε να ισχυροποιήσουμε τους δεσμούς ανάμεσα στο εμπόριο και την τοπική παραγωγή, να δώσουμε κίνητρα σε παραγωγικές μονάδες να έρθουν και να εγκατασταθούν στην περιοχή και τέλος, να δώσουμε ευκαιρίες σε μια νέα, καινοτόμα και δημιουργική επιχειρηματική γενιά».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

