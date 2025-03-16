Μητσοτάκης: Παράρτημα στην Ελλάδα θέλει να δημιουργήσει το πανεπιστήμιο York

Με αναφορά στην απερχόμενη Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κυρία Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ξεκίνησε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης την εβδομαδιαία ανασκόπησή του κάνοντας λόγο για μία «εξαίρετη θητεία» της πρώτη γυναίκα ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογραμμίζοντας πως «μετουσίωσε σε πράξη και με υποδειγματικό τρόπο την κατακτημένη θεσμική ισότητα των φύλων στο ανώτατο πολιτειακό επίπεδο» και καλωσόρισε τον νέο Πρόεδρο, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην «αντιθεσμική στάση κάποιων κομμάτων» που όπως χαρακτηριστικά σημειώνει «επέλεξαν να απουσιάσουν από την ορκωμοσία του (Κ. Τασούλα)» υπογραμμίζοντας πως «μας θλίβει και μαρτυρά ότι προτιμούν να πετροβολούν τη δημοκρατία από το πεζοδρόμιο αντί να την υπηρετούν με υπευθυνότητα εντός του κοινοβουλίου».

Ξεκινώντας την αναφορά στα πεπραγμένα της εβδομάδας που πέρασε ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις ψηφιακές αλλαγές που σκοπό θα έχουν τη διευκόλυνση των πολιτών όπως τον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας, το pinakio.gov.gr, το eVivlio. Επιπλέον όπως σημείωσε «ακόμη ένα κορυφαίο ξένο δημόσιο Πανεπιστήμιο, το βρετανικό University of York, ενδιαφέρεται να δημιουργήσει παραρτήματα στην Ελλάδα».

Επιπλέον ο πρωθυπουργός έκανε αναφορά και στο πεδίο της οικονομίας και την ψήφο εμπιστοσύνης, αυτήν τη φορά από τον οίκο Moody’s υπογραμμίζοντας πως «είναι ο πέμπτος και τελευταίος από τους αναγνωρισμένους από την ΕΚΤ οίκους που μας αναβάθμισε στην επενδυτική βαθμίδα, αναγνωρίζοντας την πρόοδο των τελευταίων ετών», αλλά και στα κόκκινα δάνεια, που «χάρη στις μεταρρυθμίσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό, υπερδιπλασιάστηκε ο όγκος των ρυθμισμένων οφειλών».

Πολλές είναι οι αναφορές στο οικονομικό στρατόπεδο αφού εκτός από τα παραπάνω αναφέρθηκε και στον νέο Κώδικα Δεοντολογίας για τις εμπορικές επιχειρήσεις αναφορικά με τις εκπτώσεις, στη μείωση της ανεργίας και την αύξηση της απασχόλησης σε επίπεδα ρεκόρ στην Ευρώπη.

Αναλυτικά ολόκληρη η ανάρτηση του Πρωθυπουργού:

Καλή σας ημέρα. Πριν ξεκινήσω με τον απολογισμό αυτής της εβδομάδας, θα ήθελα για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω θερμά την απερχόμενη Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κα. Κατερίνα Σακελλαροπούλου, για την εξαίρετη θητεία της ως πρώτη γυναίκα Πρόεδρο. Μετουσίωσε σε πράξη και με υποδειγματικό τρόπο την κατακτημένη θεσμική ισότητα των φύλων στο ανώτατο πολιτειακό επίπεδο. Και να ευχηθώ καλή θητεία στο νέο μας Πρόεδρο, κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, που έρχεται σε πολύ δύσκολες συνθήκες να υπηρετήσει το ανώτατο αξίωμα της χώρας με τροπο ενοποιητικό για το έθνος και θεσμικά υπεύθυνο για τη χώρα μας. Η αντιθεσμική στάση κάποιων κομμάτων που επέλεξαν να απουσιάσουν από την ορκωμοσία του μας θλίβει και μαρτυρά ότι προτιμούν να πετροβολούν τη δημοκρατία από το πεζοδρόμιο αντί να την υπηρετούν με υπευθυνότητα εντός του κοινοβουλίου.

Περνώ τώρα σε όσα ξεχώρισα από τις κυβερνητικές δράσεις της εβδομάδας. Ξεκινώ από τον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας, μια κομβικής σημασίας αλλαγή στην καθημερινότητα των πολιτών. Το νέο σύστημα που αποτελεί εξέλιξη του My Health App, συγκεντρώνει όλα τα ιατρικά δεδομένα των πολιτών σε μία ασφαλή και εύχρηστη πλατφόρμα. Θα το διαπιστώσετε μόλις την «κατεβάσετε». Όλοι μας μπορούμε να ανατρέχουμε σε βασικές ιατρικές πληροφορίες που μας αφορούν, όπως συνταγές, παραπεμπτικά, αποτελέσματα εξετάσεων, νοσηλείες, να κλείνουμε ραντεβού με τον γιατρό, ο οποίος επίσης θα έχει εύκολη πρόσβαση στο ιστορικό των ασθενών του, θα μπορεί να ενημερώνει και να καταχωρίζει όλα τα νέα δεδομένα. Ο ΕΗΦΥ θα εμπλουτίζεται διαρκώς με νέες υπηρεσίες, για παράδειγμα, η πιστοποίηση αναπηρίας ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι συμπολίτες μας με αναπηρία με τη διαδικασία των Υγειονομικών Επιτροπών των ΚΕΠΑ.

Εξίσου σημαντική ψηφιακή αλλαγή, αυτή τη φορά στον χώρο της Δικαιοσύνης, είναι το ηλεκτρονικό πινάκιο, που αποτελούσε επί χρόνια εύλογο αίτημα των δικηγόρων και των διαδίκων. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί, μέσω της πλατφόρμας pinakio.gov.gr, να ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για τη δίκη που τον αφορά: αν έχει εκδικαστεί, αν εκκρεμεί ή αν έχει αναβληθεί. Και το πιο σημαντικό; Όλα αυτά εύκολα και γρήγορα από το κινητό ή τον υπολογιστή του. Πρόκειται για μια μεγάλη διευκόλυνση, πρωτίστως για τους δικηγόρους στο καθημερινό τους έργο, αλλά και για τους πολίτες. Είναι μια αλλαγή που εκσυγχρονίζει τη Δικαιοσύνη και την κάνει πιο προσιτή σε όλους.

Ακόμη ένα κορυφαίο ξένο δημόσιο Πανεπιστήμιο, το βρετανικό University of York, ενδιαφέρεται να δημιουργήσει παραρτήματα στην Ελλάδα. Το York, που βρίσκεται 146ο στην παγκόσμια κατάταξη το 2025, έχει διακριθεί για την ποιότητα στην έρευνα και τη διδασκαλία από επίσημους βρετανικούς φορείς. Αρχικά θα προσφέρει στη Θεσσαλονίκη προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές με τρεις Σχολές -Διοίκησης Επιχειρήσεων, Επιστημών και Σχολή Νομικής και Ανθρωπιστικών Σπουδών. Όταν επεκταθεί στην Αθήνα, θα προσφέρει προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στην Πληροφορική. Μετά από δεκαετίες, οι Έλληνες φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν πτυχίο με ισότιμα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά δικαιώματα από κορυφαία ξένα πανεπιστήμια, χωρίς να χρειάζεται να φύγουν από τη χώρα. Μια κατάκτηση με πολλαπλά οφέλη: για τους ίδιους, τις οικογένειές τους, την ελληνική οικονομία και φυσικά και για την ίδια την Ελλάδα.

Άλλες δύο δράσεις που αφορούν την εκπαίδευση: η πρώτη είναι το eVivlio, μια εφαρμογή που δημιούργησε το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με την πλατφόρμα Bookvoice. Μαθητές, εκπαιδευτικοί αλλά και όσοι αγαπούν το βιβλίο θα έχουν δωρεάν ηχητική πρόσβαση σε λογοτεχνικά έργα Ελλήνων και ξένων συγγραφέων που «ζωντανεύουν» μέσα από τις φωνές δημοφιλών καλλιτεχνών οι οποίοι συμμετείχαν αφιλοκερδώς και τους ευχαριστούμε. Η δεύτερη εξέλιξη έχει να κάνει με το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» που -θυμίζω- αφορά την ανακαίνιση 645 σχολικών κτηρίων σε 245 Δήμους σε όλη την Επικράτεια. Ήδη, υπεγράφη η σύμβαση, ύψους 812.960 ευρώ, για τις μελέτες καταγραφής των απαραίτητων εργασιών, ώστε να ακολουθήσουν οι δημοπρατήσεις και οι οικοδομικές άδειες. Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών συμβάλλει σε αυτήν την προσπάθεια με μια μεγάλη δωρεά, ύψους 100 εκ. ευρώ. Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για να έχουν ένα πιο σύγχρονο και ποιοτικό περιβάλλον οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί μας.

Να έρθω στο πεδίο της οικονομίας και σε ακόμα μία ψήφο εμπιστοσύνης, αυτήν τη φορά από τον οίκο Moody’s. Είναι ο πέμπτος και τελευταίος από τους αναγνωρισμένους από την ΕΚΤ οίκους που μας αναβάθμισε στην επενδυτική βαθμίδα, αναγνωρίζοντας την πρόοδο των τελευταίων ετών, η οποία βασίζεται σε μια υπεύθυνη δημοσιονομική στρατηγική. Όπως επισημάνθηκε τόσο από τη Moody’s όσο και από τον οίκο DBRS Morningstar (που επίσης αναβάθμισε την ελληνική οικονομία την περασμένη εβδομάδα), η θετική αυτή εξέλιξη βασίζεται σε συγκεκριμένους παράγοντες: στην υπεραπόδοση των δημοσιονομικών στόχων, την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, τη μείωση των κόκκινων δανείων κοντά στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την περαιτέρω υποχώρηση του δημοσίου χρέους συνολικά κατά 50 μονάδες του ΑΕΠ σε 5 χρόνια -μία από τις μεγαλύτερες στη σύγχρονη εποχή- και την ταχύτερη -σε σχέση με την ΕΕ- ανάπτυξη της οικονομίας. Και όλα αυτά σε μια περίοδο πολλών γεωπολιτικών και οικονομικών αβεβαιοτήτων.

Θα σταθώ για λίγο στα κόκκινα δάνεια. Χάρη στις μεταρρυθμίσεις που κάναμε τον Δεκέμβριο του 2023 στον εξωδικαστικό μηχανισμό, υπερδιπλασιάστηκε ο όγκος των ρυθμισμένων οφειλών που, λαμβάνοντας υπόψιν και όσες έγιναν τον Φεβρουάριο, συνολικά έχουν φτάσει στα 10,54 δισ. ευρώ από 4,36 δισ. που ήταν στο τέλος του 2023. Μόνο φέτος έχουν γίνει 31.953 επιτυχείς ρυθμίσεις, έναντι 12.025 ρυθμίσεις πριν από ένα χρόνο. Ο εξωδικαστικός μηχανισμός, εκτός από αποτελεσματικό εργαλείο για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα εφαρμογής πραγματικής κοινωνικής πολιτικής. Και θα ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τον θεσμό με διάταξη που σύντομα θα κατατεθεί σύντομα στη Βουλή και που θα διευρύνει τις ευεργετικές ρυθμίσεις στους συμπολίτες μας από τη μεσαία τάξη, άρα περισσότεροι οφειλέτες θα έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τα χρέη τους.

Στο μέτωπο του πληθωρισμού τώρα. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τον Φεβρουάριο ο γενικός δείκτης υποχώρησε στο 2,5% από 2,7% που ήταν φέτος τον Ιανουάριο και 2,9% το Φεβρουαρίου του 2024. Ο πληθωρισμός τροφίμων διαμορφώθηκε στο 0,2% -από τους χαμηλότερους εδώ και πολύ καιρό λόγω και της μεγάλης υποχώρησης στις τιμές του ελαιολάδου. Ωστόσο υπήρξαν και αξιοσημείωτες ανατιμήσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες κυρίως εξαιτίας του ενεργειακού κόστους. Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες δεν εφησυχάζουν, συνεχίζουν τους σαρωτικούς ελέγχους, επιβάλλοντας συστάσεις και πρόστιμα για αδικαιολόγητες αυξήσεις.

Θέτουμε σε εφαρμογή τον νέο Κώδικα Δεοντολογίας για τις εμπορικές επιχειρήσεις αναφορικά με τις εκπτώσεις. Τι λέει ο Κώδικας; Το αυτονόητο: ότι οι εμπορικές επιχειρήσεις δεν μπορούν να χρησιμοποιούν παραπλανητικές πρακτικές όταν κάνουν εκπτώσεις ή προσφορές, παρουσιάζοντας στους καταναλωτές σαν αρχική τιμή μία πολύ παλιά «φουσκωμένη τιμή», μία «τιμή τιμοκαταλόγου» ή μία «προτεινόμενη λιανική τιμή». Στις επιχειρήσεις που θα εντοπιστούν να παραπλανούν τους καταναλωτές θα επιβάλλονται πρόστιμα από 5.000 ευρώ έως 1.500.000 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής εντός πενταετίας, το πρόστιμο θα είναι έως 3.000.000 ευρώ. Επίσης, για σοβαρές παραβάσεις θα δημοσιοποιείται το όνομα της επιχείρησης.

Άλλο ένα σημαντικό θετικό νέο από τον τομέα της οικονομίας είναι η μείωση της ανεργίας και η αύξηση της απασχόλησης σε επίπεδα ρεκόρ στην Ευρώπη. Με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση απασχόλησης στην ΕΕ μεταξύ 3ου και 4ου τριμήνου του 2024 στις ηλικίες 20-64 ετών. Μαζί με την υποχώρηση της ανεργίας στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 17 ετών, η είδηση αυτή αποτελεί, φυσικά, μια θετική εξέλιξη, πλην όμως δεν επιτρέπει εφησυχασμό. Γι’ αυτό και επιμένουμε στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης για τη στήριξη ανέργων που αντιμετωπίζουν εμπόδια ένταξης και επανένταξης στην αγορά εργασίας, όπως είναι οι 55+ ετών. Ξεκίνησε να «τρέχει», λοιπόν, ένα νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για 6.000 επιδοτούμενες θέσεις σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Δήμους, Περιφέρειες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, καθώς και επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου τομέα. Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων άνοιξε προ ημερών. Το πρόγραμμα διαρκεί 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 12 μήνες, και η μηνιαία επιχορήγηση ανέρχεται στο 75% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών, έως τα 750 ευρώ μηνιαία. Ο προϋπολογισμός των νέων θέσεων εργασίας ανέρχεται σε 108 εκ. ευρώ, με τις δαπάνες συνολικά να υπερβούν τα 750 εκ. ευρώ.

Κάτι από τον τομέα της υγείας που πρέπει να αναφέρω ακόμα: το ΕΚΑΒ αποκτά έναν πλήρως καινούργιο στόλο οχημάτων. Τους επόμενους μήνες θα παραλάβει 250 νέα ασθενοφόρα στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΙΓΙΣ του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας -πρόκειται για τη μεγαλύτερη μαζική ανανέωση ασθενοφόρων στην ιστορία του ΕΚΑΒ. Η αναβάθμιση αυτή, όμως, έχει ήδη ξεκινήσει: προ ημερών ο οργανισμός ενισχύθηκε με 52 νέα ασθενοφόρα, μια σημαντική προσφορά της Περιφέρειας Αττικής και αξίζει τις ευχαριστίες όλων μας ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς.

Να έρθω σε μια άλλη πρόνοια το προγράμματος ΑΙΓΙΣ. Υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια 150 οχημάτων τύπου SUV 4X4 που θα χρησιμοποιηθούν στην καθημερινή επιτήρηση των δασικών εκτάσεων σε όλη τη χώρα, συμβάλλοντας έτσι στην πρόληψη. Άμεσα θα ολοκληρωθεί, επίσης, και η προμήθεια 150 δικάμπινων pick-up trucks, χωρητικότητας μισού τόνου νερού. Παράλληλα, «τρέχουν» οι προμήθειες για πυροσβεστικά οχήματα, αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες της Ελληνικής Αστυνομίας, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που προανέφερα, καθώς και για μοτοσυκλέτες, οχήματα και σκάφη του Λιμενικού. Το ΑΙΓΙΣ σιγά-σιγά ολοκληρώνεται. Τους τελευταίους μήνες έχουν δημοπρατηθεί 1,87 δισ. ευρώ από το πρόγραμμα και συμβασιοποιήθηκαν τα 651 εκ. ευρώ.

Παραμένω στο θέμα της πυροπροστασίας, με μια σημαντική μεταρρύθμιση που αφορά το λεγόμενο παραγωγικό δάσος. Ξεκινάει η διαδικασία ανάθεσης για την ολοκληρωμένη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας μέσω υβριδικών συνεργατικών σχημάτων, όπου οι Δασικοί Συνεταιρισμοί θα συνεργάζονται με ιδιώτες, κυρίως βιομηχανίες επεξεργασίας ξύλου. Όταν λέμε διαχείριση, εννοούμε την αφαίρεση της εύφλεκτης, υπερβάλλουσας βιομάζας που έχει συσσωρευτεί στα δάση, αποτρέποντας έτσι ή μετριάζοντας την εκδήλωση μεγάλων πυρκαγιών. Το υλικό που θα συγκεντρώνεται δεν θα πετιέται αλλά θα αξιοποιείται, συμβάλλοντας στην αναζωογόνηση της δασικής οικονομίας. Ήδη έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαχειριστικές μελέτες για τα δάση της Αττικής και για κρίσιμα δασικά οικοσυστήματα της Βοιωτίας και της Πελοποννήσου. Παράλληλα, συνεχίζονται οι καθαρισμοί δασών, η συντήρηση και διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών και δασικών δρόμων στο πλαίσιο του προγράμματος Antinero (μέχρι στιγμής διαθέσαμε περί τα 600 εκ. ευρώ). Επιπλέον 30 εκ. από το Πράσινο Ταμείο θα διατεθούν για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, περιμετρικά οικισμών εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση πυρκαγιών. Με άλλα 40 εκ. ευρώ ενισχύουμε φέτος τους Δήμους, ενώ υλοποιούμε έργα αναδάσωσης και αντιπλημμυρικά-αντιδιαβρωτικά έργα συνολικού ύψους 119,6 εκ. ευρώ.

Αυτές τις ημέρες γίνεται η δίκη για την τραγωδία στο Μάτι, μία τραγωδία που σημάδεψε βαθιά τη συλλογική μας μνήμη, όπως και τα Τέμπη. Δεν πρέπει και δεν θα ξεχαστούν. Δεν θα αναφερθώ στο έργο της Δικαιοσύνης για την απόδοση ευθυνών, καθώς η δίκη είναι σε εξέλιξη. Θέλω, όμως, να σταθώ σε μια σημαντική ενέργεια της πολιτείας για τη συνολική αστική ανάπλαση της πολύπαθης περιοχής, που καταστήσαμε ύψιστη προτεραιότητα από το 2019. Ολοκληρώθηκε το Ρυμοτομικό Σχέδιο και ταυτόχρονα κυρώθηκε η Πράξη Εφαρμογής του για τη Νέα Μάκρη και τη Ραφήνα, εγκρίνονται οι περιβαλλοντικοί όροι όλων των έργων (υδραυλικών & λιμενικών) καθώς και ενός εμβληματικού Παραλιακού Περιπάτου. Μπορεί να φαίνονται πολλά τα 5 χρόνια που χρειάστηκαν για να ολοκληρωθεί το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο, αλλά να θυμίσω ότι τέτοιες διαδικασίες στον παρελθόν απαιτούσαν 20 και 30 χρόνια χωρίς καν να υπάρχουν εμπεριστατωμένες μελέτες. Παραδίδουμε στους κατοίκους του Ματιού ένα ολιστικό σχέδιο-«πιλότο» αστικής ανάπλασης, περιβαλλοντικής αποκατάστασης και θωράκισης με την βέλτιστη αξιοποίηση του δημόσιου χώρου.

Αλλάζω θέμα: ολοκληρώθηκε με επιτυχία η υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης Πόθεν Έσχες για τα έτη 2023-2024 (συνολικά 603.291 δηλώσεις) μέσω της νέας πλατφόρμας, η οποία ενισχύει τη διαφάνεια και το κράτος δικαίου στη χώρα μας. Και θυμίζω γιατί: βασική διαφορά της νέας πλατφόρμας είναι ότι πλέον δεν δηλώνει ό,τι θέλει ο κάθε υπόχρεος, αλλά τα στοιχεία αντλούνται ψηφιακά από 124 διαφορετικούς φορείς -τραπεζικοί λογαριασμοί, επενδυτικά προϊόντα, μίσθωση θυρίδων, δανειακές υποχρεώσεις και οφειλές, πολύτιμα μέταλλα και νομίσματα. Αναφέρω ενδεικτικά ότι σε συνεργασία με τους παραπάνω φορείς, αντλήθηκαν στοιχεία από 2.411.709 τραπεζικούς λογαριασμούς για το 2023 και 2.384.757 για το 2024. Με τη νέα πλατφόρμα του Πόθεν Έσχες γίνονται ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά οι απαιτούμενοι έλεγχοι.

Η δέσμευσή μας για νομιμότητα παντού δεν περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο πεδίο πολιτικής. Απλώνεται σε κάθε πτυχή της δημόσιας ζωής. Το αποδεικνύουν τρία πρόσφατα ηχηρά παραδείγματα που επιβεβαιώνουν ότι ο νόμος εφαρμόζεται και η Πολιτεία δεν κάνει πίσω απέναντι στην παρανομία.

Πρώτο παράδειγμα, η εξάρθρωση μιας πολυπλόκαμης διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, έπειτα από μεθοδική έρευνα. Όπως προέκυψε, οι δραστηριότητες της οργάνωσης -υπό την καθοδήγηση ενός ηγετικού πυρήνα- ήταν πάσης φύσεως: από λαθρεμπόριο τεράστιων ποσοτήτων τσιγάρων και καπνού μέχρι εκρήξεις, εκβιασμούς, χρήση βίας αλλά και τουλάχιστον 4 ανθρωποκτονίες στελεχών της αποκαλούμενης «GREEK MAFIA». Μεγάλη επιτυχία της ΕΛΑΣ και η εξάρθρωση δικτύου στο οποίο εμπλέκονταν δεκάδες πρατήρια καυσίμων για λαθρεμπόριο, αλλά και παραποίηση μετρητών στις αντλίες με ειδικό λογισμικό. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί για τις δύο υποθέσεις 106 άτομα.

Επόμενο παράδειγμα, οι ρευματοκλοπές. Από τους περίπου 700 ελέγχους που έγιναν το τελευταίο 4μηνο από συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ στον κλάδο της εστίασης και φιλοξενίας σε ολόκληρη την Ελλάδα, διαπιστώθηκαν 131 περιπτώσεις κλοπής ρεύματος που αντιστοιχούν σε κλοπή ενέργειας τουλάχιστον 4,8 GWh, αξίας περίπου 1,2 εκ. ευρώ. Οι έλεγχοι συνεχίζονται, με ακόμα 153 ύποπτες περιπτώσεις να εξετάζονται. Ο εντοπισμός αυτών των παρανομιών έγινε χάρη στη δέσμη των μέτρων που ψηφίσαμε την περασμένη άνοιξη, όπως είναι η μηνιαία καταμέτρηση, η συνεργασία ΔΕΔΔΗΕ και ΑΑΔΕ και η αφαίρεση άδειας ηλεκτρολόγου σε περίπτωση συμμετοχής σε ρευματοκλοπή. Τα μέτρα και οι εντατικοί έλεγχοι έχουν οδηγήσει σε μείωση των απωλειών το 2024 σε σύγκριση με το 2023 και το 2022.

Τρίτο παράδειγμα επιβολής νομιμότητας, στη Μύκονο. Μόνο μέσα σε ένα διήμερο, τα μικτά κλιμάκια του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Οικονομικής Αστυνομίας με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου, εντόπισαν 12 περιπτώσεις ανέγερσης ξενοδοχείων ή κατοικιών, εντός και εκτός σχεδίου, με διαφόρων ειδών υπερβάσεις, αυθαιρεσίες, προβληματικές άδειες ή χωρίς οικοδομικές άδειες. Θυμίζω ότι είχε προηγηθεί η σύλληψη ατόμων που παρακολουθούσαν και βιντεοσκοπούσαν τα κλιμάκια. Θα συνεχίσουμε τη μάχη με την ανομία. Έχουμε τη βούληση και πλέον υπάρχουν και οι μηχανισμοί για να το κάνουμε.

Κλείνω τη σημερινή εκτενή ανασκόπηση -δεν μπόρεσα να το αποφύγω- με την πλήρως ανακατασκευασμένη πισίνα των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων που έπειτα από 21 χρόνια αποδίδεται στον κόσμο του αθλητισμού, στα σωματεία και την τοπική κοινωνία. Ήταν μια οφειλόμενη από την πολιτεία αποκατάσταση ενός εμβληματικού αθλητικού χώρου που είχε μαραζώσει λόγω έλλειψης συντήρησης. Το ελληνικό κράτος δυστυχώς είναι καλό στο να κατασκευάζει έργα αλλά πάρα πολύ κακό στο να τα φροντίζει. Θέλουμε και προσπαθούμε να το αλλάξουμε αυτήν τη «συνήθεια». Έχουμε επενδύσει σημαντικούς πόρους τόσο για την ανακαίνιση των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων όσο και σε σημαντικά έργα παρέμβασης, υποδομής και επισκευής, σε αθλητικά κέντρα σε ολόκληρη την επικράτεια. Για να τα χαρεί η κοινωνία, οι αθλητές μας και να έχουν την ευκαιρία πολλά νέα παιδιά να αγαπήσουν τον αθλητισμό.

Ευχαριστώ και σήμερα για τον χρόνο που αφιερώσατε να διαβάσετε αυτήν την ανασκόπηση. Καλή σας ημέρα, τα λέμε την επόμενη Κυριακή!

