Απάντηση ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σε ΝΔ περί εργαλειοποίησης της τραγωδίας των Τεμπών

«Το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη και ειλικρινά ανησυχούμε βαθύτατα για το βέρτιγκο της Νέας Δημοκρατίας διαβάζοντας την "τρικυμιώδη" ανακοίνωσή της», σχολίασε, στην απάντησή του, το Γραφείο Τυπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Επίσης, το ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι «η κυβέρνηση, που λυσσαλέα προστάτευσε όλα τα πολιτικά της στελέχη από την έρευνα της Βουλής, σήμερα διατυμπανίζει "όλα στο φως" μπροστά στην κοινωνική κατακραυγή».

Στρέφοντας τα βέλη του στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, τον χαρακτηρίζει «πρωθυπουργό-πραγματογνώμονα», που, όπως σημειώνει, «έβγαζε πορίσματα, σήμερα δηλώνει τάχα παραπλανημένος και μοιράζει ευθύνες σε όλους πλην του εαυτού του».

«Αν ψάχνουν, λοιπόν, ποιος τα "μαζεύει", ας κοιταχτούν στον καθρέφτη. Έχουν αντιληφθεί ότι η αξιοπιστία τους έχει καταρρεύσει και πλανώνται αν νομίζουν ότι με προσωπικές επιθέσεις, χυδαία προπαγάνδα και ψέματα κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, θα αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη. Είναι προφανές οτι γι' αυτούς είναι ζήτημα επιβίωσης να καταστήσουν το έλλειμμα εμπιστοσύνης των πολιτών στην κυβέρνηση πρόβλημα του πολιτικού συστήματος πριμοδοτώντας τα άκρα», υπογραμμίζει στην ανακοίνωση του το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και καταλήγει: «Βρίσκονται όμως σε δεινή θέση, γιατί πλεόν οι πολίτες έχουν σοβαρή εναλλακτική επιλογή».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

