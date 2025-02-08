«Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. Νίκος Ανδρουλάκης, αντιλαμβανόμενος ότι η τακτική της απαράδεκτης εργαλειοποίησης που είχε υιοθετήσει για την τραγωδία των Τεμπών δεν τον οδηγεί πουθενά, και υπό το βάρος των νέων δεδομένων που έρχονται στο φως της δημοσιότητας και εξετάζονται από τη Δικαιοσύνη, προσπαθεί τώρα να τα «μαζέψει»», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΝΔ.

«Από εκεί που μιλούσε για «συγκάλυψη της κυβέρνησης από την αρχή», μετά τη δημοσιοποίηση των βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας, αλλάζει τροπάρι και υποστηρίζει ότι «η συγκάλυψη μπορεί να έγινε στην πορεία».

Πολύ σύντομα ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα βρεθεί στη δύσκολη για αυτόν θέση να παραδεχθεί ότι δεν υπήρξε καμία συγκάλυψη από την κυβέρνηση, όπως είναι και η μόνη αλήθεια», συνεχίζει το κυβερνών κόμμα.

Και προσθέτει: «Προκαλεί ωστόσο εντύπωση το γεγονός ότι ενώ μέχρι τώρα ο κ. Ανδρουλάκης υιοθετούσε άκριτα άλλες «αποκαλύψεις» καταγγέλλοντας αμέσως την κυβέρνηση, μετά τα χθεσινά βίντεο, την αυθεντικότητα και πιστοποίηση των οποίων όλοι αναμένουμε από τα αρμόδια όργανα, δήλωσε ότι περιμένει τη Δικαιοσύνη. Και σωστά έπραξε, μόνο που άργησε να δηλώσει ότι εμπιστεύεται τη Δικαιοσύνη.

Η θέση της Νέας Δημοκρατίας, καθ' όλη τη διάρκεια των δικαστικών ερευνών και ανεξάρτητα από τα στοιχεία που εισφέρονται στις ανακριτικές αρχές είναι ξεκάθαρη:

Όλα στο φως, η Δικαιοσύνη έχει τον πρώτο και τελευταίο λόγο να ερευνήσει, να πιστοποιήσει και να αξιολογήσει τα πάντα, προκειμένου να μάθουμε με υπευθυνότητα τι ακριβώς συνέβη εκείνο το μοιραίο βράδυ που οδήγησε στο θάνατο 57 συνανθρώπους μας, βυθίζοντας στο πένθος τις οικογένειες τους και όλους τους Έλληνες.

Η εργαλειοποίηση αυτής της τραγωδίας από την αντιπολίτευση είναι πλέον αυταπόδεικτη και πρέπει να σταματήσει. Δεν μπορεί κανείς να παίζει με τον πόνο των συγγενών των θυμάτων και όσων διασώθηκαν εκείνο το βράδυ από τη μοιραία σύγκρουση.

Ας σεβαστούμε όλοι την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και ας αποδείξουμε στην πράξη την εμπιστοσύνη μας στους λειτουργούς της».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

