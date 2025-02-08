ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εγκαταλείπει την Έρευνα - Εμείς στηρίζουμε την επιστημονική κοινότητα

«Η αποχώρηση του προέδρου και δύο μελών του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ) επιβεβαιώνει με τον πλέον ηχηρό τρόπο την αποτυχία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να χαράξει μια ουσιαστική ερευνητική πολιτική. Οι παραιτήσεις κορυφαίων Ελλήνων επιστημόνων που διαπρέπουν στο εξωτερικό αποκαλύπτουν την αδιαφορία της κυβέρνησης για την Έρευνα και την Καινοτομία, καθώς και την πλήρη απαξίωση του έργου τους», αναφέρει, σε ανακοίνωσή του, ο Τομέας Έρευνας και Καινοτομίας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και προσθέτει:

«Η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τη δραματική κατάσταση της έρευνας στη χώρα: Έλλειψη εθνικής στρατηγικής, υποχρηματοδότηση, γραφειοκρατικά εμπόδια, διαχωρισμός της έρευνας από την Ανώτατη Εκπαίδευση. Όλα αυτά είναι αποτελέσματα των αποτυχημένων πολιτικών επιλογών της Νέας Δημοκρατίας.

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής διαχρονικά έχει αποδείξει ότι πιστεύει στη σημασία της Έρευνας και της Καινοτομίας, καθώς οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ ήταν εκείνες που:

- Ίδρυσαν τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και διαμόρφωσαν ένα ισχυρό θεσμικό πλαίσιο για τη χρηματοδότηση της έρευνας.

- Ενίσχυσαν τα Ερευνητικά Κέντρα και τη διασύνδεσή τους με τα Πανεπιστήμια, προωθώντας τη δημιουργία συνεργατικών δομών για την ανάπτυξη καινοτομιών.

- Εκτόξευσαν τη χρηματοδότηση της έρευνας, εξασφαλίζοντας ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους για την προώθηση της τεχνολογικής ανάπτυξης.

Σε αντίθεση με την αδιαφορία και τη διάλυση που προωθεί η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται:

- Να επαναφέρει την έρευνα στο επίκεντρο της εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης.

- Να δημιουργήσει έναν ενιαίο χώρο ανώτατης εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας, που θα διασφαλίζει τη σύνδεση των πανεπιστημίων με τα ερευνητικά κέντρα.

- Να αυξήσει γενναία τη χρηματοδότηση της έρευνας, μακριά από πελατειακές λογικές και γραφειοκρατικές αγκυλώσεις.

- Να ενισχύσει την αυτοδιοίκηση των Ερευνητικών Κέντρων, παρέχοντάς τους πλήρη οικονομική αυτοτέλεια και βιωσιμότητα.

- Να απλουστεύσει και να ψηφιοποιήσει τις διοικητικές διαδικασίες καθώς και να διευκολύνει την ένταξη επισκεπτών ερευνητών και καθηγητών, ώστε να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον ανταλλαγής γνώσεων και επιστημονικής αριστείας.

- Να θεσπίσει ένα νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του ΕΣΕΤΕΚ, που θα διασφαλίζει την ανεξαρτησία του και τη σύνδεσή του με τον Πρωθυπουργό για να λάβει η έρευνα την προσοχή που της αξίζει.

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής θα σταθεί στο πλευρό της ερευνητικής κοινότητας, γιατί γνωρίζει ότι χωρίς έρευνα, δεν υπάρχει ανάπτυξη, και χωρίς καινοτομία, δεν υπάρχει μέλλον για τη χώρα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

