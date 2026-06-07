Νεκρός 56χρονος σε τροχαίο στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης

Ένας 56χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τις πρωινές ώρες σήμερα στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε, κινούμενο στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τα ανατολικά, στο ύψος της εξόδου της Ηλιούπολης, προσέκρουσε σε προστατευτικό στηθαίο και στη συνέχεια ανετράπη στο οδόστρωμα.

Από τη σύγκρουση ο 56χρονος οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το δυστύχημα ερευνώνται από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, η οποία διενεργεί προανάκριση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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