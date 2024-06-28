Σχοινάς από EuroPride: Το μίσος δεν έχει θέση στην Ευρώπη

"Το μίσος δεν έχει θέση στην Ευρώπη" υπογράμμισε στο κλείσιμο του συνεδρίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στο πλαίσιο του EuroPride 2024, στη Θεσσαλονίκη, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς, προβάλλοντας την ανάγκη και τη βούληση των ευρωπαϊκών θεσμών για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτος δικαίου, των ευρωπαϊκών αξιών και του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής.

Ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν υπογράμμισε ότι σε συνέχεια των κρίσεων των τελευταίων ετών η Ευρώπη αναδύθηκε πιο ανθεκτική, παρά τις κρίσεις τις οποίες κλήθηκε να αντιμετωπίσει. Παράλληλα, το χαρτοφυλάκιο του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, αποδείχθηκε σχεδόν «προφητικό», καθώς βοήθησε να διατηρηθεί ο ανθρωποκεντρικός προσανατολισμός της Ευρώπης.

"Στο κέντρο των πολιτικών μας πρέπει να είναι και είναι ο άνθρωπος" είπε χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν.

Ο κ. Σχοινάς τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο την υλοποίηση της Ένωσης Ισότητας (Union of Equality) και την προώθηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων και των ΛΟΑΤΚΙ δικαιωμάτων, τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ. Υπογράμμισε ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα προόδου, τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε εθνικό επίπεδο, φέρνοντας ως παράδειγμα το νόμο για την ισότητα στο πολιτικό γάμο στην Ελλάδα.

"Παρόλα αυτά, προκλήσεις παραμένουν. Γι'αυτό, παρότι η αποδοχή της διαφορετικότητας, η δημοκρατία και η εξωστρέφεια αποτελούν συστατικό στοιχείο του ευρωπαϊκού DNA, θα πρέπει όλοι οι ευρωπαίοι να συνεχίσουν να προωθούν τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες" τόνισε ο κ. Σχοινάς.

Ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν έκλεισε το χαιρετισμό του, τονίζοντας ότι, ιδιαίτερα στο τρέχον γεωπολιτικό πλαίσιο, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχει συνεχής έμφαση στον άνθρωπο, τις ευρωπαϊκές αξίες και στον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

