Του Γιάννη Ανυφαντή

Τη διεύρυνση των αυστηρών μέτρων για την αντιμετώπιση της αθλητικής βίας που εφαρμόζονται στα γήπεδα του ποδοσφαίρου και στο μπάσκετ, προανήγγειλε από το βήμα της Βουλής ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Τ. Νικολαϊδη, για την καθυστέρηση στη χορήγηση οικονομικών παροχών σε αθλητές και αθλήτριες από την Πολιτεία.

«Σε επικείμενο νομοσχέδιο που θα έρθει σε λίγες ημέρες θα διευρύνουμε τις αρμοδιότητες όσο αφορά τις περιπτώσεις παραβατικότητας και στο μπάσκετ, στο οποίο με υπουργική απόφαση θα έρθει και εκεί το ηλεκτρονικό εισιτήριο με την ταυτοπροσωπία έτσι ώστε να κλείσει και το θέμα των αγώνων του μπάσκετ στο ζήτημα της ταυτοπροσωπίας των εισιτηρίων», τόνισε ο Γ. Βρούτσης, υπογραμμίζοντας πως με αυτό το μέτρο θα σταματήσει «να είναι ξέφραγο αμπέλι και το γήπεδο του μπάσκετ». Παράλληλα, πρόσθεσε πως «και στα γήπεδα του μπάσκετ θα απαγορευτεί επί ποινή κλεισίματος των αγώνων από φιλάθλους, σε περίπτωση που πέσουν καπνογόνα ή ανάψουν φωτοβολίδες».

Αναφερόμενος μάλιστα, στο νομοσχέδιο που έχει ήδη ψηφίσει η εθνική αντιπροσωπεία για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας στο ποδόσφαιρο, επισήμανε πως φαίνεται ότι για πρώτη φορά αποδίδει καρπούς και «θετικό αποτύπωμα».

Πηγή: skai.gr

