Η σημερινή αποκάλυψη ότι εντοπίστηκε σε οικόπεδο ιδιώτη κοντέινερ της εμπορικής αμαξοστοιχίας, 16 μήνες μετά την τραγωδία των Τεμπών, εκθέτει βαρύτατα τους κυβερνητικούς χειρισμούς για την αλλοίωση του τόπου του εγκλήματος αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.
Το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι θα καταθέσει άμεσα στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου επίκαιρη ερώτηση στους αρμόδιους υπουργούς ζητώντας απαντήσεις.
«Η μέχρι στιγμής σιωπή της κυβέρνησης είναι ένοχη και προστίθεται σε μια αλυσίδα γεγονότων που στόχο είχαν τη συγκάλυψη» καταλήγει η ανακοίνωση.
Πηγή: skai.gr
- Έκκληση Κικίλια: «Η μισή Ελλάδα στο πορτοκαλί για πυρκαγιές, να βρίσκεστε σε ετοιμότητα»
- Κασσελάκης: «16 μήνες μετά το έγκλημα των Τεμπών, τη μονταζιέρα και το μπάζωμα, βρέθηκε το κοντέινερ»
- ΥΠΕΞ: Η Βόρεια Μακεδονία επιστρέφει σε ενέργειες που υποδηλώνουν αλυτρωτική διάθεση και πλήρη άγνοια της ιστορίας
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.