ΠΑΣΟΚ για Τέμπη: Η μέχρι στιγμής σιωπή της κυβέρνησης είναι ένοχη - Στόχος της η συγκάλυψη

Το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι θα καταθέσει άμεσα στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου επίκαιρη ερώτηση στους αρμόδιους υπουργούς ζητώντας απαντήσεις

ΠΑΣΟΚ

Η σημερινή αποκάλυψη ότι εντοπίστηκε σε οικόπεδο ιδιώτη κοντέινερ της εμπορικής αμαξοστοιχίας, 16 μήνες μετά την τραγωδία των Τεμπών, εκθέτει βαρύτατα τους κυβερνητικούς χειρισμούς για την αλλοίωση του τόπου του εγκλήματος αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής. 

Το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι θα καταθέσει άμεσα στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου επίκαιρη ερώτηση στους αρμόδιους υπουργούς ζητώντας απαντήσεις.



«Η μέχρι στιγμής σιωπή της κυβέρνησης είναι ένοχη και προστίθεται σε μια αλυσίδα γεγονότων που στόχο είχαν τη συγκάλυψη» καταλήγει η ανακοίνωση.
 
