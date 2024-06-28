Έκκληση στους πολίτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να συνεργάζονται με τις Αρχές ενόψει των επόμενων ημερών με την υψηλή επικινδυνότητα για πυρκαγιές, έκανε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, πριν την έναρξη της Συντονιστικής Σύσκεψης με τους αρμόδιους φορείς ενόψει του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός δήλωσε:

«Από σήμερα, αργά το βράδυ και καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββάτου μέχρι και το μεσημέρι-απόγευμα της Κυριακής, φαίνεται ότι η μισή χώρα βρίσκεται στο πορτοκαλί σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο πρόκλησης δασικών πυρκαγιών εξαιτίας θυελλωδών ανέμων 7-8 και τοπικά 9 μποφόρ. Άρα, στο πορτοκαλί θα είναι η Μυτιλήνη, η Χίος, η Σάμος, η Ικαρία, όλα τα νησιά των Κυκλάδων, όλη η Εύβοια, η Βοιωτία μέχρι και την Λιβαδειά, η Αττική, ο Νομός Κορίνθου, η Αρκαδία, η Αργολίδα, η Λακωνία, τα Κύθηρα και όλη η Κρήτη.

Παρακαλώ θερμά όλοι οι συμπολίτες μας να συνεργαστούν μαζί με την κρατική μηχανή, που είναι σε εγρήγορση και σε απόλυτη ετοιμότητα. Και να βοηθήσουμε έτσι ώστε να ξεπεράσουμε αυτή τη δυσκολία, σε ό,τι έχει να κάνει με τις καιρικές συνθήκες και την πρόκληση πυρκαγιών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

