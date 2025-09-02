Στρωμένος με πόλωση ο δρόμος για τη ΔΕΘ

Της Δώρας Αντωνίου

Όροι ακραίας πολιτικής αντιπαράθεσης, που θα κλιμακώνεται μέρα με την ημέρα, διαμορφώνονται ενόψει της ομιλίας του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη για τα εγκαίνια της ΔΕΘ. Η κυβέρνηση επιδιώκει να παρουσιάσει ένα θετικό αφήγημα επιτυχίας για όσα έχουν γίνει τα τελευταία έξι χρόνια και να συνδυάσει με την πρόκληση ολοκλήρωσης μιας σειράς κομβικών μεταρρυθμίσεων και έργων τα επόμενα χρόνια, σε ορίζοντα που θα ξεπερνά την ολοκλήρωση της δεύτερης τετραετίας το 2027. Άλλωστε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δηλώσει ότι θα διεκδικήσει τρίτη θητεία και σταδιακά θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται το αφήγημα με το οποίο θα το κάνει.

Ο σχεδιασμός της κυβέρνησης μπαίνει στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης, που καθίσταται σαφές ότι θα επιδιώξει να αποδυναμώσει αυτό το αφήγημα, ασκώντας κριτική στα πεπραγμένα και τις επιδόσεις της κυβέρνησης. Χθες αυτό έγινε σαφές με την αμφίπλευρη πίεση που εκδηλώθηκε. Από τη μία πλευρά το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει τους τόνους με την παρουσίαση της «Μαύρης Βίβλου», όπως την ονομάζει, με την οποία επιδιώκει να αναδείξει την αποτυχία της κυβέρνησης σε μια σειρά από τομείς. Από την άλλη πλευρά είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος με χθεσινή ανάρτησή του για τη φτώχεια, έδειξε ότι θα επιδιώξει να ενισχύσει τη δημόσια παρουσία του ενόψει της ομιλίας του την Παρασκευή στο πλαίσιο του συνεδρίου του Economist στη Θεσσαλονίκη, όπου αναμένεται να στραφεί συνολικά κατά της κυβέρνησης.

Μειώσαμε το ποσοστό των νοικοκυριών που βρίσκονταν κάτω από το κατώφλι της φτώχειας.

Το παραλάβαμε - σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία - στο 21,4% το 2015 και το παραδώσαμε στο 17,9% το 2019.

Και πετύχαμε και πολύ μεγάλη βελτίωση στον δείκτη Οικονομικής Ανισότητας.

Αντιθέτως, η… pic.twitter.com/Y1mY4lljfV — Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) August 31, 2025

Από το Μέγαρο Μαξίμου, βεβαίως, δεν αφήνουν τίποτα αναπάντητο. Και η αντίδραση χθες ήταν άμεση με πηγές του Μεγάρου Μαξίμου να κάνουν λόγο για σειρά fake news από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα, κατηγόρησαν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι δεν έχει πρόγραμμα και δικές του προτάσεις να παρουσιάσει, οπότε επιδίδεται σε ψεύδη, επιχειρώντας να αποδυναμώσει τις θέσεις και το έργο της κυβέρνησης. «Δεν θριαμβολογούμε όταν οι πολίτες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, τα οποία οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε υλοποιώντας πλήρως το πρόγραμμά μας, αλλά απαντούμε στην καταστροφολογία και στις ισοπεδωτικές λογικές της αξιωματικής αντιπολίτευσης.» ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Αντίστοιχα, σε υψηλούς τόνους κινήθηκε η απάντηση για το σχόλιο του κ. Τσίπρα: «Είναι ένας πρώην πρωθυπουργός που κρίθηκε πολύ αυστηρά από τους πολίτες κι ενώ παρέμεινε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, «απορρίφθηκε» από τους πολίτες και στις εκλογές του 2023. Ο πρώην πρωθυπουργός επιλέγει αντί για αυτοκριτική, να ζητά από τους πολίτες να κάνουν την αυτοκριτική τους, γιατί δεν τον στήριξαν, γιατί δεν είχαν «εκτιμήσει» πόσο καλύτερα ζούσαμε ή πόσο πιο «πλούσιοι» γίναμε», ανέφεραν.

Η κριτική για τα ζητήματα της οικονομίας είναι αναμενόμενη από την αντιπολίτευση, καθώς στις δημοσκοπικές μετρήσεις καταγράφεται υψηλή δυσαρέσκεια των πολιτών για ζητήματα που συνδέονται με την οικονομία, όπως η ακρίβεια. Είναι αναμενόμενο ότι η κυβέρνηση από την πλευρά της δεν θα αφήσει αναπάντητη την κριτική και θα απαντήσει μιλώντας για αύξηση των εισοδημάτων. Την ίδια στιγμή, η επιλογή απαξίωσης του ΠΑΣΟΚ ως ένα κόμμα που δεν έχει πρόγραμμα και προτάσεις και η υπενθύμιση των πεπραγμένων του Αλέξη Τσίπρα κατά την περίοδο που ήταν πρωθυπουργός, εξυπηρετούν και την στρατηγική συσπείρωσης του παραταξιακού ακροατηρίου.

Πηγή: skai.gr

