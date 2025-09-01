ΔΕΘ: Τα πολιτικά διλήμματα της κυβέρνησης - Το «καλάθι» των μέτρων

Στην τελική ευθεία για τη 89η ΔΕΘ, ανεβαίνουν τα ντεσιμπέλ της πολιτικής αντιπαράθεσης με επίδικο τις επικείμενες εξαγγελίες του πρωθυπουργού. Η επαναφορά 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο παραμένει στο επίκεντρο, με την αντιπολίτευση να πιέζει, και την κυβέρνηση να δηλώνει ότι οι παροχές πρέπει να διανεμηθούν σε όλες τις κοινωνικές ομάδες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ πρωθυπουργός θα θέσει ως πρόταγμα για τη χώρα και την ασφάλειά της τη σταθερότητα απέναντι σε ένα κατακερματισμένο πολιτικό σύστημα στην άλλη πλευρά του φάσματος. Χωρίς να κάνει μεγάλες αναφορές στα της αντιπολίτευσης θα προτάξει τι χρειάζεται η χώρα για να βαδίσει με ασφάλεια και σταθερότητα στο επόμενο διάστημα.

Παράλληλα, κατά την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη ο κ. Μητσοτάκης, θα περιγράψει ένα πολιτικό πλαίσιο που θα ξεπερνάει το 2026, περιγράφοντας ένα όραμα που αγγίζει το 2030, εξηγώντας και γιατί θα διεκδικήσει μια τρίτη τετραετία. Ο πρωθυπουργός θα κλείσει το θέμα της αλλαγής του εκλογικού νόμου παρά τις περί του αντιθέτου εισηγήσεις.

Το «καλάθι» της ΔΕΘ - Παροχές από 1,7 δισ. ευρώ έως 2,5 δισ.

Την ίδια στιγμή, το «καλάθι» της ΔΕΘ θα είναι πιο γεμάτο, με έμφαση σε δημογραφικό και μεσαία τάξη, και μέτρα τα οποία θα φανούν το 2027. Μάλιστα, η κυβερνητική παρέμβαση θα είναι η μεγαλύτερη των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα, με μείωση των άμεσων φόρων, και μάλιστα με σημαντική διαβάθμιση αν έχεις πολλά παιδιά.



Σύμφωνα δε, με τις πληροφορίες του ΣΚΑΪ, υπάρχουν επίσης και δύο μέτρα – έκπληξη που θα ακουστούν το βράδυ του Σαββάτου στη ΔΕΘ.

