Η έβδομη και πιο απαιτητική ΔΕΘ της κυβέρνησης

Της Δώρας Αντωνίου

Η «εβδομάδα ΔΕΘ» αρχίζει για την κυβέρνηση, καθώς από σήμερα ανοίγει το πρόγραμμα εξορμήσεων κυβερνητικών στελεχών και υπουργών στη Βόρεια Ελλάδα, που θα κορυφωθεί με την ομιλία του πρωθυπουργού στα εγκαίνια της Έκθεσης το προσεχές Σάββατο. Θα είναι η έβδομη συνεχή χρονιά που ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εμφανιστεί ως πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.

Η εφετινή παρουσία του στη συμπρωτεύουσα στην ατύπως καθιερωμένη ως βασική προγραμματική εκδήλωση κάθε κυβέρνησης μετά το καλοκαίρι, έχει ξεχωριστή σημασία.

Η κυβέρνηση βρίσκεται στην πιο δύσκολη κατάσταση από το 2019 μέχρι σήμερα. Δημοσκοπικά εμφανίζεται αποδυναμωμένη, καθώς καταγράφει σημαντικές απώλειες σε σχέση με τις περυσινές ευρωεκλογές, όπου και εκεί η Νέα Δημοκρατία κατέγραψε αξιόλογη μείωση ποσοστών σε σχέση με τις ευρωεκλογές του 2023.

Η δυσαρέσκεια των πολιτών εξαιτίας της επίμονης ακρίβειας, της στεγαστικής κρίσης, των αδυναμιών σε κρίσιμους τομείς, όπως η Υγεία, των σκανδάλων που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, αυξάνεται.

Και μπορεί η πίεση από την αντιπολίτευση να είναι ελάχιστη, καθώς διατηρεί το κυβερνών κόμμα ισχυρό προβάδισμα έναντι των αντιπάλων του, αυξάνεται όμως η πίεση από τις προσδοκίες των πολιτών, οι οποίοι στο μέσον της δεύτερης τετραετίας περιμένουν πλέον απτά αποτελέσματα και όχι υποσχέσεις ή ένα αφήγημα επιτυχίας όσον αφορά δείκτες και αριθμούς, που δεν έχει αντίκρισμα στην καθημερινότητά τους.

Όλα αυτά διαμορφώνουν το πλαίσιο πάνω στο οποίο οικοδομείται η παρουσία του πρωθυπουργού και των κυβερνητικών στελεχών την εβδομάδα αυτή και το αφήγημα με το οποίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθυνθεί στους πολίτες από το βήμα της ΔΕΘ.

Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθεί ακριβώς η φράση «το είπαμε, το κάναμε», ως απάντηση στην προσδοκία των πολιτών για χειροπιαστά αποτελέσματα.

Και αυτό θα αφορά όχι μόνο τα μέτρα που θα ανακοινωθούν για οικονομική ενίσχυση «των αδύναμων και της μεσαίας τάξης» όπως έχει ανακοινωθεί, αλλά και μια συνολική παρουσίαση παρεμβάσεων, μέτρων και πολιτικών σε όλο το φάσμα της ασκούμενης κυβερνητικής πολιτικής, τα οποία επηρεάζουν με τρόπο θετικό την καθημερινότητα.

Δεν είναι τυχαία, στο πλαίσιο αυτό, η χθεσινή παρέμβαση του πρωθυπουργού στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπηση, για το θέμα του κόστους ενέργειας, που, όπως ο ίδιος είπε, «απασχολεί κάθε νοικοκυριό» και η προαναγγελία κυβερνητικής παρέμβασης αν δεν μεταφερθεί στα τιμολόγια η σημαντική μείωση στις τιμές χονδρικής του Αυγούστου.

Η αύξηση στις τιμές ενέργειας είναι ένα από τα θέματα που σταθερά απασχολούν τους πολίτες, με τη δυσαρέσκεια να στρέφεται προς την κυβέρνηση.

Η ΔΕΘ είναι για την κυβέρνηση ένα πολύ κομβικό ορόσημο, καθώς με ένα «πλούσιο καλάθι», όπως έχει περιγραφεί από τα κυβερνητικά στελέχη, θα επιδιώξει να αναστρέψει το δύσκολο δημοσκοπικό κλίμα και να επιτύχει ανάταξη των ποσοστών της ΝΔ.

Το στοίχημα δεν είναι εύκολο. Ο πρωθυπουργός αναμένεται και από τη Θεσσαλονίκη να επαναλάβει την αναφορά που έχει εντάξει στον δημόσιο λόγο του τις τελευταίες ημέρες για τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας. Το δίλημμα «σταθερότητα έναντι ακυβερνησίας» απευθύνεται προς τους ψηφοφόρους οι οποίοι εμφανίζονται να φεύγουν από τη ΝΔ και να κατευθύνονται προς τη λεγόμενη «γκρίζα ζώνη» και είναι ένα δίλημμα, το οποίο αξιολογείται ότι προσέλκυσε αναποφάσιστους ψηφοφόρους σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις.



Πηγή: skai.gr

