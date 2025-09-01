Της Δέσποινας Βλεπάκη

Εβδομάδα σκληρού αντιπολιτευτικού ροκ από το ΠΑΣΟΚ που με μια σειρά συνεντεύξεων Τύπου, θα αναδείξει τη «Μαύρη Βίβλο» της εξαετούς διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Σήμερα στις 12 στο κάδρο των στελεχών της Χαριλάου Τρικούπη μπαίνει ο φάκελος ανάπτυξη. Π. Γερουλάνος, Π. Κουκουλόπουλος, Μ. Χνάρης, Γ. Παλαιοδήμος, Κ. Γάτσιος θα παρουσιάσουν τα πεπραγμένα της κυβέρνησης. Με μότο “6 χρόνια ΝΔ| Αποτύχατε. Να η Ελλάδα που παραδίδετε στην ανάπτυξη” οι βουλευτές και τα στελέχη του κινήματος θα επιχειρήσουν να αναπτύξουν τα “κατορθώματα” της Κυβέρνησης στην οικονομία, την πορεία της ανάπτυξης που όπως επισημαίνουν δεν είναι αυτή που πρέπει καθώς δεν υπάρχει σύγκλιση με την ΕΕ.

Η Ελλάδα όπως τονίζουν από την πράσινη παράταξη υστερεί στις επενδύσεις ενώ εστιάζουν στο αρνητικό ισοζύγιο των τρεχουσών συναλλαγών. Όσο για το υπερπλεόνασμα που εμφανίζεται ως επιτυχία από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, στελέχη της πράσινης παράταξης σημειώνουν ότι προέκυψε από την μη τιμαριθμοποίηση αλλά και λόγω των αυξημένων εισπράξεων από το ΦΠΑ, από την φοροαφαίμαξη δηλαδή των πολιτών. Μάλιστα σημειώνουν ότι το τραπεζικό σύστημα έχει άνοιγμα μεταξύ επιτοκίων και καταθέσεων, το ταμείο ανάπτυξης δεν μοιράστηκε δίκαια, ενώ τονίζουν ότι μοιράστηκαν φορολογικά δωράκια σε όσους διαθέτουν μεγάλη ακίνητη περιουσία.

Αύριο Μ. Αποστολάκη, Γ. Νικητιάδης, Π. Χρηστίδης, Φ. Παρασύρης, Ι. Τσίμαρης θα εστιάσουν στις κοινωνικές ανισότητες, την Πέμπτη θα μιλήσουν για την Μαύρη Βίβλο της “ανθεκτικής” Ελλάδας οι Α. Πουλάς, Μ. Χριστοδουλάκης, Μ. Χάλαρης, Π. Δημόπουλος, ενώ η εβδομάδα θα κλείσει με συνέντευξη τύπου για την δημοκρατία και τους θεσμούς από τους Ε. Λιακούλη, Π. Δουδωνής, Χ. Κακλαμάνης, Κ. Γεωργάκη.

Οι βουλευτές και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ θα στρώσουν το χαλί στον Νίκο Ανδρουλάκη προκειμένου να παρουσιάσει από το Βελλίδειο στην πρώτη του παρουσία ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης την “Λευκή Βίβλο” του ΠΑΣΟΚ, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τις πρώτες 100 ημέρες διακυβέρνησης ΠΑΣΟΚ.

Διάσκεψη Προέδρων - Η στάση του ΠΑΣΟΚ

Στη σημερινή Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μπιάγκης και ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής αναμένεται να ασκήσουν έντονη κριτική τόσο στην κυβέρνηση όσο και στο Προεδρείο για το πως εξελίχθηκε η ψηφοφορία για την προανακριτική επιτροπή για τους Βορίδη και Αυγενάκη, θα κάνουν και πάλι λόγο για κοινοβουλευτικό πραξικόπημα και θα επιφυλαχτούν για τον τρόπο που θα επαναφέρουν το θέμα, εν αναμονή και νέων δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όπως φωτίζουν δημοσιογραφικές πληροφορίες.

