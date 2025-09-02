Αρχίζει σήμερα Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου, στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής η επεξεργασία του νομοσχεδίου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με τίτλο: «Κοινωνική αντιπαροχή, κοινωνική μίσθωση, τριτεκνική ιδιότητα και άλλες διατάξεις».
Μεταξύ των βασικών στόχων του νομοσχεδίου περιλαμβάνονται:
- η ενίσχυση της στεγαστικής επάρκειας της αγοράς ακινήτων και η δημιουργία αποθέματος κατάλληλης και οικονομικά προσιτής κατοικίας για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αντί προκαθορισμένου μισθώματος, το οποίο υπολείπεται ουσιωδώς του μισθώματος που διαμορφώνεται σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς,
- η ενίσχυση οικογενειών με τρία παιδιά,
- η ενίσχυση της αυτονομίας των ατόμων με αναπηρία και η κοινωνική τους συμπερίληψη, κά.
Το νομοσχέδιο αναμένεται να εισαχθεί προς συζήτηση και ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής την επόμενη Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου.
- Φάμελλος: «Ο ΣΥΡΙΖΑ επέστρεψε στην αξιοπιστία και στην σοβαρότητα - Να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε την πατρίδα μας»
- Γεραπετρίτης: «Θα υπάρξει συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη και δεν θα είναι εθιμοτυπική»
- Φάμελλος: Η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο για το συμφέρον του λαού και της χώρας
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.