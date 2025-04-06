Στο συνέδριο του CHP στην Τουρκία ο Γ. Παπανδρέου και ο Χ. Δούκας

Στην Άγκυρα βρέθηκε ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου εκπροσωπώντας το Κόμμα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών (PES) μαζί με τον Βέλγο σοσιαλιστή Γιόνεκ Πολέ, καθώς και ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ως εκπρόσωπος των Σοσιαλιστών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών και είχαν συναντήσεις με την ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) και τον πρόεδρο Οζγκιούρ Οζέλ στα γραφεία του κόμματος.

Στην παρέμβασή του ο Χάρης Δούκας σημείωσε: «Ζητάμε την άμεση και χωρίς όρους απελευθέρωση του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου. Ζητάμε μία δίκαιη δίκη και βεβαίως δηλώνουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στον λαό της Τουρκίας, στον αγώνα που κάνει για Δημοκρατία και για ένα Κράτος Δικαίου».

Στην Άγκυρα για το συνέδριο του CHP βρίσκεται και ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, επίτιμος πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς.

Από την πλευρά του ο κ. Παπανδρέου μαζί με τον Γιόνεκ Πολέ συναντήθηκαν με τον πρόεδρο του CHP, Οζγκιούρ Οζέλ. Μετά τη συνάντηση, ο κ. Παπανδρέου δήλωσε ότι «είμαστε υπερήφανοι για τον Εκρέμ Ιμάμογλου, είμαστε υπερήφανοι για τον τουρκικό λαό. Αυτός ο αγώνας είναι ο αγώνας μεταξύ απολυταρχίας και δημοκρατίας. Δεν δίνουμε αυτόν τον αγώνα μόνο στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης, τον δίνουμε στους δρόμους της Αθήνας, τον δίνουμε σε όλους τους δρόμους, στην Οξφόρδη, στις Βρυξέλλες».

Σήμερα Κυριακή, ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Χάρης Δούκας θα δώσουν το παρών στο Συνέδριο του CHP στην Άγκυρα.

Στην αντιπροσωπεία των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών συμμετέχουν επίσης, ευρωβουλευτές, μέλη της γερμανικής Βουλής και άλλοι αξιωματούχοι από τη Σουηδία, την Ολλανδία, το Βέλγιο, την Ιταλία και τη Γαλλία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

