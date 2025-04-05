Ανδρουλάκης: «Οι “Illuminati” του Μαξίμου πρέπει το γρηγορότερο δυνατόν να γίνουν παρελθόν»

Στο πλαίσιο της ομιλίας του στην Περιφερειακή Συνδιάσκεψη του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στη Ρόδο ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης επέκρινε την κυβέρνηση ότι πολιτεύεται με τεχνητά ψευδοδιλήμματα όπως «Μητσοτάκης ή χάος».

«Ας σκεφτούν ακόμη και οι πιο ακραιφνείς οπαδοί της Νέας Δημοκρατίας, τι θα θυμούνται από τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε δέκα χρόνια; Τα "μεγάλα έργα υποδομής"; Τις "μεγάλες μεταρρυθμίσεις" του κράτους ή τις "επιτυχίες στα εθνικά θέματα" θα θυμούνται; Τι θα θυμόμαστε από αυτούς τους "illuminati", όπως τους χαρακτήρισε ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας χθες; Ο κίνδυνος λοιπόν δεν είναι να φύγουν, ο κίνδυνος είναι να μείνουν» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Όρισε ως διακύβευμα τη μεταρρύθμιση του κράτους: «Θα έχουμε ένα κράτος λάφυρο που θα χρησιμοποιούν τις πολεοδομίες, τα νοσοκομεία, τους μηχανισμούς τους για να αναπαράγουν τη διαφθορά και την εξουσία ή θα έχουμε ένα ευρωπαϊκό κράτος με διαφάνεια, σοβαρότητα, σεβασμό στον πολίτη και στους φόρους του; Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα των επόμενων εκλογών».

«Πολλοί Έλληνες ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία, γιατί πίστεψαν ότι είχε σχέδιο μεταρρυθμίσεων. Πού ήταν αυτό το σχέδιο; Μια παρέα στο Μαξίμου, τα οργανώνει, τα σχεδιάζει και τα υλοποιεί όλα. Οι "Illuminati" του Μαξίμου πρέπει το γρηγορότερο δυνατόν να γίνουν παρελθόν. Δεν πρέπει να λέμε: να φύγουν αυτοί, για να έρθουμε εμείς. Αλλά να λέμε: να φύγουν αυτοί, για να υλοποιηθεί το σχέδιο μας για το κράτος, ένα κράτος που θα λειτουργεί ολιστικά, που θα δίνει λύσεις», είπε ο κ. Ανδρουλάκης.

Συγκεκριμένα για τα θέματα του Νοτίου Αιγαίου ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τόνισε: «Πρέπει να έχουμε ειδικές φορολογικές πολιτικές για τα νησιά. Όχι μόνο για τον ΦΠΑ αλλά και φορολογικά κίνητρα παραγωγικών μεταποιητικών επενδύσεων, για να στηρίξουμε επί παραδείγματι ένα οινοποιείο στη Σέριφο, όπου το κόστος παραγωγής είναι υπερδιπλάσιο από την υπόλοιπη Ελλάδα. 'Αρα, για εμάς η λύση είναι απλή, κ. Μητσοτάκη: να πάμε στους μειωμένους συντελεστές, να αποσυνδεθεί ο μειωμένος συντελεστής από τις υποδομές του μεταναστευτικού».

Πρότεινε μέχρι να εφαρμοστεί ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ, στα νησιά που λόγω αυξημένης τουριστικής κίνησης αιμοδοτούν τα κρατικά ταμεία με πολλά εκατομμύρια ευρώ, να δημιουργηθεί ειδικό ταμείο και να επιστρέφεται το μεγαλύτερο μέρος των εισπράξεων από τον αυξημένο ΦΠΑ σε υποδομές ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και ανθεκτικότητας.

«Μέχρι λοιπόν να πάμε καθολικά σε μειωμένο ΦΠΑ, ο υπερβάλλων από τον κατώτατο συντελεστή να παρακρατείται σε ειδικό ταμείο και να επιστρέφει σε αυτά τα νησιά σε πολιτικές για την υγεία, την παιδεία και το δημογραφικό» εξήγησε.

Ενώ, για το μεταφορικό ισοδύναμο ο κ. Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε ότι «θα το παίρνουν όλοι, με διαφάνεια, στην ώρα του».

Αναφερόμενος στις 13 περιφερειακές συνδιασκέψεις που διοργανώνει το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι αντικατοπτρίζουν τη φιλοσοφία του Κινήματος για την ισόρροπη ανάπτυξη. «Δεν είστε για εμάς ένα ντεκόρ. Είστε οι πρωταγωνιστές και θα σχεδιάσουμε μαζί τις πολιτικές που θα κάνουν την Ελλάδα ισχυρή, δίκαιη και ανθεκτική» σημείωσε.

Τέλος, σχετικά με τη μεγάλη συζήτηση στην Ευρώπη για την αρχιτεκτονική άμυνας, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε: «Τα νέα εξοπλιστικά προγράμματα θα αυξήσουν περαιτέρω την πίεση στο χρέος, το οποίο αγωνιστήκαμε μια δεκαετία μνημονίου για να συγκρατήσουμε. Τι κέρδισε λοιπόν η Ελλάδα κ. Μητσοτάκη; Γιατί δεν υπάρχουν επιδοτήσεις για τις χώρες που λόγω της γεωπολιτικής τους θέσης προχωρούν σε εξοπλιστικά προγράμματα; Γιατί δεν υπάρχει σαφές σχέδιο ευρωστρατού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το έχει στα ψηφίσματά του; Γιατί δεν υπάρχουν κανόνες εξαγωγής όπλων προς τρίτες χώρες; Είναι δυνατόν οι ίδιες χώρες της Ευρώπης να εξοπλίζουν τόσο εμάς όσο και την Τουρκία;».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

