Σάκης Αρναούτογλου και Μανώλης Χριστοδουλάκης ένωσαν δυνάμεις και αναφέρθηκαν στην κλιματική κρίση. Η εκδήλωση «Κλιματική Αλλαγή & Περιβαλλοντική Πολιτική: Ο Χρόνος Τρέχει» είχε επιτυχία, πολλές παροουσίες αλλά και απουσίες που προκάλεσαν ψιθύροους στα πασοκικά πηγαδάκια. Το παρών απο την πράσινη παράταξη έδωσαν ο Χρήστος Πρωτόπαππας και η Τονια Αντωνίου που έδωσαν μαζί την μάχη των εσωκομματικών εκλογών με τον Μανώλη Χριστοδουλάκη ως θερμοί υποστηρικτές του Χάρη Δούκα,όχι όμως και ο Δήμαρχος Αθηναίων που βρίσκονταν εκτός Αθηνών και συγκεκριμένα στην Ξάνθη για εκδήλωση προγραμματισμένη εδώ και καιρο.

Στις απουσίες καταγράφεται και ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, που φαινεται να τον κράτησε μακρια μια μικρή αδιαθεσία.Στην πρώτη σειρά ο τέως Περιφερειάρχης Γιάννης Σγουρός, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Απόστολος Πάνας αλλά και ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νικόλας Φαραντούρης. Την εκδήλωση παρακολούθησε ο Παύλος Γερουλάνος αλλά και το πρόσωπο των ημερών Κατερίνα Μπατζελή που σε κάθε ευκαιρία διαμηνύει με την στάση της οτι είναι ΠΑΣΟΚ.

Συμμετείχαν:

• Κώστας Καδής, Ευρωπαίος Επίτροπος Αλιείας και Ωκεανών

• Σάκης Αρναούτογλου, Ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Μέλος Επιτροπής Περιβάλλοντος Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

• Μανώλης Χριστοδουλάκης, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Υπεύθυνος ΚΤΕ Περιβάλλοντος

• Ιράτσε Γκαρσία Πέρες, Ευρωβουλευτής, Πρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (βίντεο παρέμβαση)

• Αντόνιο Ντεκάρο, Ευρωβουλευτής, Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος ΕΚ (βίντεο παρέμβαση)

• Παναγιώτης Δημόπουλος, Καθηγητής Οικολογίας Πανεπιστήμιο Πατρών, Γραμματέας Τομέα Περιβάλλοντος ΠΑΣΟΚ

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής και Μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Σάκης Αρναούτογλου, στην εισαγωγική του παρέμβαση, τόνισε πως η εκδήλωση αποτελεί κοινή πρωτοβουλία με τον Μανώλη Χριστοδουλάκη, με στόχο να ανοίξει ο διάλογος για την κλιματική κρίση εκεί όπου οι πολίτες βιώνουν τις συνέπειές της: στην πόλη, στην ύπαιθρο, στην Ελληνική περιφέρεια. Ευχαρίστησε θερμά τον Επίτροπο Κώστα Καδή για την παρουσία και τη διαρκή στήριξή του στους ανθρώπους της αλιείας, καθώς και όλους όσοι παρακολούθησαν την εκδήλωση ζωντανά. Όπως σημείωσε, η εκδήλωση εντάσσεται σε μια ευρύτερη σειρά ανοιχτών δράσεων σε όλη τη χώρα — με πρώτο σταθμό τη Λάρισα και επόμενο προορισμό ακόμη και το πιο απομακρυσμένο χωριό. «Η πολιτική», είπε, «κρίνεται στο πεδίο — όχι στα λόγια, αλλά δίπλα στους ανθρώπους».

Στη συνέχεια στην ομιλία του υπογράμμισε ότι η κλιματική αλλαγή δεν είναι μια μελλοντική απειλή αλλά μια πολυδιάστατη κρίση του παρόντος που πλήττει το περιβάλλον, την παραγωγή και την κοινωνική συνοχή.

Αναφέρθηκε στις συνέπειες της κακοκαιρίας Daniel στη Θεσσαλία και στην καταστροφή της μυδοκαλλιέργειας στον Μακρύγιαλο Πιερίας, όπου με δική του πρωτοβουλία διοργανώθηκε αποστολή της Επιτροπής Αλιείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με σκοπό την ανάδειξη των συνεπειών της κλιματικής κρίσης στη θαλάσσια παραγωγή. Τόνισε την ανάγκη θεσμικών παρεμβάσεων για αποζημιώσεις, επενδύσεις στην έρευνα και νέες πολιτικές στήριξης των παράκτιων κοινοτήτων.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων, καλώντας για ένα εθνικό σχέδιο εξοικονόμησης νερού στη γεωργία, αναβάθμιση των αρδευτικών δικτύων και διαχείριση των υδάτων με βάση τις λεκάνες απορροής. Ανέδειξε τις αδυναμίες της ελληνικής Πολιτείας στην εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, σημειώνοντας ότι χωρίς επαρκή χρηματοδότηση, τεχνική υποστήριξη και ελεγκτικούς μηχανισμούς, οι στρατηγικές μένουν στα χαρτιά. «Οι λύσεις υπάρχουν. Είναι τεχνικά ώριμες και οικονομικά εφικτές. Αυτό που λείπει είναι πολιτική βούληση, σχέδιο και συμμετοχή», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως αυτό ακριβώς διεκδικεί το ΠΑΣΟΚ – μια Πολιτεία που δεν αρκείται σε προβλέψεις, αλλά εξασφαλίζει την εφαρμογή τους με συνέπεια και πράξη ευθύνης.

Τέλος κλείνοντας την ομιλία του επεσήμανε: «Δεν μιλάμε για το Μέλλον. Μιλάμε για το Τώρα που τελειώνει. Και γι’ αυτό, η κλιματική πολιτική δεν μπορεί να περιμένει. Ούτε άλλο ένα καλοκαίρι. Ούτε άλλη μια πλημμύρα. Ούτε άλλη μία γενιά. Ήρθε η ώρα να γίνουμε η γενιά που γύρισε το τιμόνι πριν η Ιστορία γράψει ότι χάσαμε την ευκαιρία.»

Ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής και υπεύθυνος του ΚΤΕ Περιβάλλοντος, Μανώλης Χριστοδουλάκης, στην παρέμβασή του ανέδειξε την κρισιμότητα της διεθνούς και εθνικής συγκυρίας για την κλιματική κρίση, κάνοντας λόγο για διπλή ατολμία τόσο σε επίπεδο διεθνών διαπραγματεύσεων όσο και στην πράξη των εθνικών κυβερνήσεων. Όπως επεσήμανε, το 2024 κατεγράφη παγκόσμια θερμοκρασία άνω των 1,5 βαθμών Κελσίου, ενώ οι αποφάσεις της COP29 δεν απάντησαν στις ανάγκες των ευάλωτων χωρών και πληθυσμών.

Στο εσωτερικό, ο κ. Χριστοδουλάκης παρουσίασε συγκεκριμένες, ρεαλιστικές προτάσεις για τις μεγάλες προκλήσεις της περιβαλλοντικής πολιτικής, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε τέσσερις τομείς: διαχείριση δασών, υδάτων, απορριμμάτων και χωροταξικό σχεδιασμό για τις ΑΠΕ.

Για τα δάση, ζήτησε ουσιαστική ανακατανομή πόρων υπέρ της πρόληψης, ενίσχυση της δασικής υπηρεσίας, συντονισμό των συναρμόδιων φορέων και εμπλοκή των εποχικών πυροσβεστών και των τοπικών κοινωνιών σε προληπτικές δράσεις.

Για το νερό, μίλησε για την ανάγκη ενός ολοκληρωμένου εθνικού σχεδίου, με καταγραφή και παρακολούθηση των υδάτινων πόρων, μείωση διαρροών, ανακύκλωση νερού και τεχνητό εμπλουτισμό υδροφορέων, καθώς και ίδρυση Ανεξάρτητης Αρχής για το Νερό.

Για τα απόβλητα, ανέδειξε την επικίνδυνα χαμηλή ανακύκλωση, τις καταδίκες της Ελλάδας από την ΕΕ, τη διαχειριστική αδιαφάνεια, και πρότεινε την ανάπτυξη σύγχρονων μονάδων, οικονομικά κίνητρα, αυστηρούς ελέγχους και εκπαίδευση των πολιτών.

Για τις ΑΠΕ, μίλησε για την ανάγκη επικαιροποίησης του χωροταξικού πλαισίου, δημιουργία ειδικών ζωνών επιτάχυνσης (RAAs), ενίσχυση του ηλεκτρικού δικτύου, και ίδρυση Ανεξάρτητης Αρχής Χωροταξίας με επιστημονικά κριτήρια.

Κλείνοντας, έκανε λόγο για ένα κλειστό σύστημα αποφάσεων που λειτουργεί χωρίς διαβούλευση, χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση και χωρίς σεβασμό στις τοπικές κοινωνίες, εξυπηρετώντας εργολαβικά και οικονομικά συμφέροντα εις βάρος της δημοκρατίας και του περιβάλλοντος. «Χρειαζόμαστε κανόνες, διαφάνεια, σεβασμό στην αυτοδιοίκηση και κοινωνική συνυπευθυνότητα. Μόνο έτσι θα πετύχουμε τη μετάβαση που αξίζει στη χώρα μας.», κατέληξε χαρακτηριστικά.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Αλιείας και Ωκεανών, Κώστας Καδής, στην παρέμβασή του υπογράμμισε τη σοβαρότητα της τριπλής πλανητικής κρίσης – κλιματική αλλαγή, απώλεια βιοποικιλότητας και ρύπανση – τονίζοντας ότι ο χρόνος τρέχει και ότι η απάντηση της ΕΕ πρέπει να είναι συντονισμένη, συνεκτική και βασισμένη στην επιστημονική γνώση.

Αναφερόμενος στις ραγδαίες επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης στους ωκεανούς, έκανε λόγο για απειλές που ήδη είναι ορατές: άνοδος της θερμοκρασίας και της στάθμης της θάλασσας, μεταβολή της οξύτητας των υδάτων, εξάντληση ιχθυαποθεμάτων και είσοδος χωροκατακτητικών ειδών. Όλα αυτά επηρεάζουν τη θαλάσσια ζωή, τις παράκτιες κοινότητες και την επισιτιστική ασφάλεια.

Ο κ. Καδής ανέδειξε τη συμβολή της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, η οποία με τις μεταρρυθμίσεις του 2013 έφερε σημαντικά αποτελέσματα, όπως η αύξηση των ειδών που αλιεύονται στο πλαίσιο της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης από 9 σε πάνω από 60. Τόνισε ότι έχει έρθει η στιγμή για επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου, διατηρώντας τα θετικά του στοιχεία και προσαρμόζοντας τα εργαλεία του στις νέες προκλήσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τους Ωκεανούς, το οποίο βρίσκεται υπό διαμόρφωση, με στόχο να αποτελέσει ένα ενιαίο στρατηγικό πλαίσιο για όλες τις πολιτικές που αφορούν τους ωκεανούς και να παρουσιαστεί στη Διάσκεψη του ΟΗΕ στη Νίκαια τον Ιούνιο. Το Σύμφωνο, όπως είπε, θα καλύπτει την αποκατάσταση των θαλασσών, την προστασία της βιοποικιλότητας, την ενίσχυση της γαλάζιας οικονομίας και τη στήριξη των παράκτιων και νησιωτικών κοινοτήτων.

Παράλληλα, επεσήμανε τις συμπληρωματικές πολιτικές που προωθεί η Επιτροπή, όπως:

• Η ενεργειακή μετάβαση της αλιείας με στόχο την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050.

• Ο νέος κανονισμός για την αποκατάσταση της φύσης, που καλεί τα κράτη μέλη να εκπονήσουν σχέδια αποκατάστασης έως τον Αύγουστο του 2026.

• Η οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική, για τον περιορισμό της ρύπανσης και τη βιώσιμη χρήση των θαλάσσιων πόρων.

Κλείνοντας, τόνισε με έμφαση ότι οι αλιείς δεν είναι μόνο θύματα της κλιματικής κρίσης, αλλά και βασικό κομμάτι της λύσης. «Πρέπει να τους ακούσουμε, να αναγνωρίσουμε τον καθοριστικό τους ρόλο», δήλωσε χαρακτηριστικά. Ανέφερε ότι έχει ξεκινήσει πανευρωπαϊκή περιοδεία σε παράκτιες κοινότητες για να αφουγκραστεί τις ανάγκες των ανθρώπων της πρώτης γραμμής, των αλιέων, που θα συμβάλουν ενεργά στη διαμόρφωση πολιτικής.

«Ο χρόνος τρέχει, εμείς οφείλουμε να προλάβουμε», ήταν η καταληκτική του φράση.

Η Πρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ιράτσε Γκαρσία στην παρέμβασή της τόνισε ότι η κλιματική αλλαγή δεν είναι ένα μελλοντικό πρόβλημα, αλλά μια παρούσα πραγματικότητα που ήδη δοκιμάζει την ανθεκτικότητα των κοινωνιών μας. Υπογράμμισε ότι η Πράσινη Μετάβαση πρέπει να είναι δίκαιη και να μην αφήνει κανέναν πίσω, θέτοντας στο επίκεντρο της πολιτικής δράσης τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών, των εργαζομένων και των αγροτών. Κάλεσε για έναν ισχυρότερο μηχανισμό πολιτικής προστασίας RescEU, δικαιότερη κατανομή των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και της ΚΑΠ, επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με όρους κοινωνικής συμμετοχής, καθώς και για πράσινες και ανθεκτικές πόλεις. Τόνισε τέλος ότι η περιβαλλοντική δικαιοσύνη είναι αναγκαία, καθώς η κλιματική κρίση είναι και κοινωνική κρίση.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Αντόνιο Ντεκάρο στην παρέμβασή του επεσήμανε την ανάγκη να σταματήσει η άρνηση της πραγματικότητας της κλιματικής αλλαγής και να αναγνωριστεί ότι η Πράσινη Συμφωνία δεν είναι απλώς ένα ρυθμιστικό πακέτο, αλλά μια μεγάλη ευκαιρία ανάπτυξης, επενδύσεων και ενίσχυσης της ενεργειακής και γεωπολιτικής αυτονομίας της Ευρώπης. Έκανε αναφορά στις τραγικές επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης στην Ελλάδα, στη Βαλένθια και στην Αργεντινή, τονίζοντας ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια να σπαταλήσουμε άλλο χρόνο. Ανέδειξε την ανάγκη για επενδύσεις που θα μειώσουν το ενεργειακό κόστος για οικογένειες και επιχειρήσεις, θα προστατεύσουν τις θέσεις εργασίας και θα καταστήσουν την Ευρώπη ηγέτιδα στις πράσινες τεχνολογίες. Κλείνοντας, δήλωσε αποφασισμένος να συνεχίσει να αγωνίζεται για μια Ευρώπη πιο δίκαιη, πιο βιώσιμη και πιο ανθεκτική – μαζί με τους πολίτες της Ελλάδας, της Ιταλίας και ολόκληρης της Ευρώπης.

Ο Παναγιώτης Δημόπουλος υπογράμμισε ότι οι προβλεπόμενες, ακόμα και στα αισιόδοξα σενάρια, μεταβολές του κλίματος προς πιο ξηρά και πιο θερμά χαρακτηριστικά, προτάσσουν την άμεση εφαρμογή δράσεων προσαρμογής, πρόληψης και προστασίας σε πολλούς τομείς που είναι αλληλεξαρτώμενοι, όπως το είδος και η ένταση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, η λειψυδρία, η ραγδαιότητα των βροχοπτώσεων και η ένταση και συχνότητα των δασικών πυρκαγιών. Αλλά και ο τουρισμός και η ανάπτυξη που βασίζεται στην ποιότητα του φυσικού μας περιβάλλοντος. Σε συνθήκες πρωτόγνωρες, με πολύπλοκα προβλήματα και έχοντας διαγνώσει το πλέγμα αλληλεξαρτήσεων στην πραγματική ζωή, η απάντηση είναι ολιστική.

Για την συνέχιση της ανάπτυξης, με ξεκάθαρο προσανατολισμό και πρόσημο προς ένα αειφορικό, ένα αξιοβίωτο μέλλον εισάγεται ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής και Κλιματικής Διακυβέρνησης, που διαπερνά θέματα: κλιματικών, περιβαλλοντικών κινδύνων και κρίσεων, αειφορίας και διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος και της υπαίθρου, επίτευξης του Νέου Παραγωγικού Μοντέλου Ανάπτυξης.

Με τομείς πολιτικής όπως: Διαχείριση δασών, υδατικών πόρων, υπαίθρου, Διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών και των πολιτιστικών τους πόρων, του αστικού περιβάλλοντος και τοπίου, των θαλάσσιων πόρων, της ποιότητας του αέρα.



