ΠΑΣΟΚ: Η πρώτη συσκεψη των τομεαρχών και το ευτράπελο που προκάλεσε γέλιο

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Οι νέοι τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ βρέθηκαν την Παρασκευή στην Χαριλάου Τρικούπη στην πρώτη σύσκεψη με τα νέα τους χαρτοφυλάκια. Το μενού είχε πρόγραμμα, θέσεις αλλά και επικοινωνία.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε πόσο σημαντική δουλεια είναι αυτή των τομεαρχών για το κόμμα της αξιωματικης αντιπολίτευσης, καθώς θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση του προγράμματος, των παρεμβάσεων και του αντιπολιτευτικού λόγου του ΠΑΣΟΚ.

Ο γραμματέας Ανδρέας Σπυρόπουλος ανέφερε σύμφωνα με πληροφορίες οτι το συγκριτικό πλεονέκτημα του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι οτι η πράσινη παράταξη μπορεί να κερδίσει την ΝΔ μέσα απο το πρόγραμμα του και το ανθρώπινο δυναμικό του.

Στην συσκεψη συμμετείχε η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ Άννα Διαμαντοπούλου , ο συντονιστής της ομάδας προγράμματος Λευτέρης Καρχιμάκης αλλά και ο Σταύρος Μπένος που έκανε εισήγηση για τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το κράτος. Για θέματα επικοινωνίας ενημέρωσαν ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς και η διευθύντρια επικοινωνίας Στεφανία Μουρελάτου.

Tην παράσταση έκλεψε ο νέος τομεάρχης αθλητισμού Βασίλης Σκουντής που ήταν συνδεδεμένος μέσω zoom, με ανοιχτό μικρόφωνο και μπέρδεψε τις γραμμές... δίνοντας οδηγίες για δεξιά..

«στον πρώτο δρόμο στρίβεις δεξιά και μετά αριστερά» ανέφερε δίνοντας οδηγίες για δρόμο, κάτι που όμως προκάλεσε γέλια στην αίθουσα, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης φέρεται να είπε αστειευόμενος

«τον συγχωρούμε γιατί για το ΠΑΣΟΚ έκανε μια μεγάλη θυσία. Δεν πήγε στο final4 πρόπερσι μετά απο 22 χρόνια γιατί ήταν υποψήφιος βουλευτής».

Πηγή: skai.gr

