Στο στόχαστρο των ΗΠΑ τα ελληνικά λιμάνια

Να τεθούν υπό αμερικανικό έλεγχο ως πύλες εισόδου προς την Ευρώπη τα ελληνικά λιμάνια είναι ο στόχος της Ουάσινγκτον τον οποίo θα μεταφέρουν στις αποσκευές τους τα νέα στελέχη της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής της Κυριακής.

Η νέα πρέσβειρα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, σημειώνει η εφημερίδα, αποτελεί οργανικό τμήμα του ιδεολογικού πυρήνα της ομάδας Τραμπ και έρχεται στην Αθήνα με πολύ συγκεκριμένη εντολή: Να κρατήσει την Ελλάδα μακριά από την επιρροή χωρών, τις οποίες η Ουάσινγκτον θεωρεί αντιπάλους.

Στο στόχαστρο των Αμερικανών μπαίνουν η Θεσσαλονίκη αλλά και ο Πειραιάς, για τον οποίο αναμένεται να ασκηθούν πιέσεις προκείμενου να δημιουργηθούν συνθήκες ακόμη και αποχώρησης της COSCO.

Το αμερικανικό ενδιαφέρον παραμένει ζωηρό και για την Αλεξανδρούπολη, η οποία λογίζεται όχι πλέον ως δίοδος προς την Ουκρανία, αλλά ως δυνητικός κόμβος του εμπορικού διαδρόμου Ινδίας, Μέσης Ανατολής, Ευρώπης.

Το μεγαλόπνοο αυτό εγχείρημα που παρακάμπτει την Κίνα εξηγεί και το αμερικανικό ενδιαφέρον για τις ελληνικές λιμενικές υποδομές.

Το διπλωματικό πόκερ έχει αρχίσει να αποτυπώνεται και στις διεργασίες εντός του ΟΛΠ και του ΟΛΘ.

