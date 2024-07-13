Του Αντώνη Αντζολέτου

Είναι πολλά και χρήσιμα τα συμπεράσματα που έβγαλε η ελληνική κυβέρνηση από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Η κινητικότητα στο διπλωματικό πεδίο είναι πολύ μεγάλη και οι προκλήσεις στα εθνικά θέματα που έχει να αντιμετωπίσει η Αθήνα πολλές. Το κυπριακό βρίσκεται και πάλι στο προσκήνιο και τα «ήρεμα νερά» οδηγούν για πρώτη φορά τις σχετικές συζητήσεις σε πιο ασφαλείς «ατραπούς». Οι δυσκολίες είναι δεδομένες και γνωστές.

«Πενήντα χρόνια μετά την τουρκική εισβολή πρέπει επιτέλους η Κύπρος να πάψει να είναι το τελευταίο διαιρεμένο κράτος το οποίο βρίσκεται εντός της ευρωπαϊκής επικράτειας και να υπάρξει μία δίκαιη, βιώσιμη και διατηρήσιμη λύση του Κυπριακού ζητήματος», δήλωσε χθες από την Ουάσιγκτον ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δίνοντας το στίγμα των προσπαθειών Ελλάδας και Κύπρου.

Οι τηλεφωνικές γραμμές Αθήνας - Λευκωσίας έχουν χτυπήσει «κόκκινο» τις τελευταίες ώρες ενόψει και της επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Λευκωσία το ερχόμενο Σάββατο. Η παράλληλη παρουσία του Ταγίπ Ερντογάν στα κατεχόμενα αποτελεί το πρώτο «κρας τεστ».

Με την καθοδήγηση του ΟΗΕ φαίνεται πως η έναρξη του διαλόγου ξαναμπαίνει σε ράγες. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνάντησης με τον Αντόνιο Γκουτέρες ο Έλληνας Πρωθυπουργός εξέφρασε την εκτίμησή του για τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα και της προσωπικής του απεσταλμένης Μαρία Άνχελα Ολγκίν για την επανεκκίνηση των συνομιλιών. Ο κ.Μητσοτάκης υπογράμμισε το γεγονός ότι η Κύπρος 50 χρόνια μετά την τραγωδία του ’74 παραμένει διαιρεμένη. Πρόκειται για μια – όπως είπε – μη αποδεκτή κατάσταση.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές εκφράστηκε η επιθυμία τόσο της ελληνικής πλευράς όσο και του Γενικού Γραμματέα να εξαντληθεί κάθε δυνατότητα για επανέναρξη των συνομιλιών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι αναμένονται οι προτάσεις της κ.Ολγκίν για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει κοινός τόπος για επανέναρξη των συνομιλιών. Εννοείται ότι θα πρέπει να είναι χωρίς αποκλίσεις από το πλαίσιο των αποφάσεων του Σ.Α. του ΟΗΕ. Η ελληνική θέση συμπυκνώνεται στο γεγονός ότι η επανάληψη του παρελθόντος δεν είναι χρήσιμη και η επιθυμία της Αθήνας δεν είναι άλλη από την επανέναρξη των συνομιλιών. Οι θέσεις του Αντόνιο Γκουτέρες αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα.

Υπενθυμίζεται πως η τελευταία μεγάλη προσπάθεια να βρεθούν κοντά οι δυο πλευρές σταμάτησε το 2017. Δεν υπήρξε καμία πρόοδος στο ζήτημα των εγγυήσεων και της ασφάλειας, παρά το γεγονός ότι έστω και ατύπως, η ελληνοκυπριακή πλευρά είχε τη διάθεση να συζητήσει ακόμη και θεωρούμενα ως «συμφωνηθέντα» διακοινοτικά κεφάλαια. Αφορμή της κατάρρευσης ήταν η άρνηση της Τουρκίας να υποχωρήσει από τη θέση για διατήρηση του παρεμβατικού δικαιώματος και των εγγυήσεων για τουλάχιστον 15 χρόνια.

