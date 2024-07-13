Κληθείς να σχολιάσει τις ανησυχίες που εκφράζονται για τον Τζο Μπάιντεν, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στη δημοσιογράφο Τζούλια Τσάτερλι του CNN, απάντησε ότι αυτό που μπορεί να πει είναι ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν παρών στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, είχε καλή παρουσία, τοποθετήθηκε για κρίσιμα ζητήματα και τελικά οι αμερικανικές εκλογές είναι θέμα για το οποίο θα αποφασίσουν οι Αμερικανοί πολίτες. Σχετικά με το αν είχε κάποια συνομιλία μαζί του είπε ότι μίλησαν, αλλά ότι σε μια σύνοδο όπως αυτή προφανώς δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για να πεις πολλά με τον οικοδεσπότη, που όμως ήταν ευχάριστος όπως πάντα.

Είπε πως δεν βρισκόταν στην αίθουσα όταν ο Αμερικανός πρόεδρος μπέρδεψε τον Ουκρανό πρωθυπουργό Ζελένσκι με τον Πούτιν για να το διορθώσει αμέσως μετά αλλά καταλαβαίνει την αμηχανία για τέτοια περιστατικά που μπορεί να συμβούν.

Για την Ουκρανία ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι ήταν σαφές στο πλαίσιο της συνόδου πως η πορεία ένταξης της χώρας στο ΝΑΤΟ είναι «μη αναστρέψιμη», όπως και η στήριξη που της παρέχουν οι χώρες μέλη, διμερώς και στο πλαίσιο της Συμμαχίας.

Τόνισε επίσης ότι έγινε σαφές πως η συμμαχία του ΝΑΤΟ είναι ισχυρότερη από ποτέ, με 32 μέλη και δέσμευση περισσότερων μελών να δαπανούν ποσοστό 2% του ΑΕΠ για τις αμυντικές δαπάνες. Επεσήμανε ότι η Ελλάδα διαθέτει κοντά στο 3% του ΑΕΠ της επί χρόνια και χαίρεται που βλέπει πως και άλλες χώρες που δεν τηρούσαν τις δεσμεύσεις τους το κάνουν τώρα και είναι συνεπείς.

Τόνισε ακόμη ότι δεν μπορούμε να στηριζόμαστε μόνο στις ΗΠΑ για την άμυνα πρέπει και ως Ευρώπη να δαπανούμε περισσότερα και να προωθήσουμε τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης γιατί αυτή θα συμβάλλει και στην ενίσχυση του ΝΑΤΟ.

Υπογράμμισε ότι ουσιαστικά πρέπει να δαπανούμε εξυπνότερα για την άμυνα, ότι τουλάχιστον 2% του ΑΕΠ πρέπει να πηγαίνει στις αμυντικές δαπάνες κι ίσως αυτό δεν είναι αρκετό σε ένα γεωπολιτικό τοπίο που αλλάζει.

Πρόσθεσε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία πρέπει να αναγνωρίσουν ότι αυτές οι δαπάνες είναι αναγκαίες αλλά και ότι πέρα από τον εθνικό προϋπολογισμό πρέπει να μπορούμε να μιλάμε και για ευρωπαϊκή άμυνα όπου θα διατίθενται ευρωπαϊκά χρήματα. «Πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά τον τομέα της άμυνας κι αυτή η συζήτηση να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο», είπε ο πρωθυπουργός και αναφέρθηκε στην πρόταση που έχει διατυπώσει με τον Πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ για τη δημιουργία κοινής ευρωπαϊκής αντιαεροπορικής ασπίδας.

Αναφορικά με την άνοδο εθνικιστικών κομμάτων όπως συνέβη στη Γαλλία και τη δυσκολία που μπορεί αυτό να φέρνει στη λήψη αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι τα κεντρώα κόμματα έχουν μια πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάτι που επιβεβαιώνεται και με την επιλογή της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για μια νέα θητεία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υπογράμμισε πως ίσως συνιστούν υπερβολή οι φόβοι για την άνοδο της άκροδεξιάς σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναγνώρισε παράλληλα ότι οι λόγοι για τους οποίους πολίτες στρέφονται σε τέτοια κόμματα όπως η ανησυχία τους για την αύξηση του κόστους ζωής, ή τη μετανάστευση είναι υπαρκτοί αν και οι απαντήσεις που προσφέρονται από αυτά τα κόμματα είναι απλουστευτικές και επαφίεται στα δικά μας κόμματα να προσφέρουμε πειστικές και πραγματικές λύσεις στα πραγματικά προβλήματα.

Για τον τουρισμό και το κατά πόσο μπορεί η Ελλάδα και το περιβάλλον να «σηκώσουν» το βάρος τους ο πρωθυπουργός είπε ότι οι άνθρωποι που έρχονται στην Ελλάδα περνούν καλά γι αυτό ξανάρχονται αλλά είναι υποχρέωση δική μας να διασφαλίσουμε ότι η τουριστική μας βιομηχανία είναι προστατευμένη έναντι της κλιματικής αλλαγής και αποτελεί προτεραιότητα η διεύρυνση της τουριστικής περιόδου ώστε να μην συγκεντρώνονται στα νησιά μας όλοι οι τουρίστες τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

Η Ελλάδα δεν έχει πρόβλημα υπερτουρισμού, ίσως σε συγκεκριμένους νησιά κατά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο να συγκεντρώνεται περισσότερος κόσμος και υπάρχει η δέσμευση για την ενίσχυση των υποδομών ώστε όλοι οι επισκέπτες να απολαμβάνουν τις διακοπές τους. Συγκεντρώνουμε σημαντικές επενδύσεις και αυτές αξιοποιούνται για την καλύτερη ανάπτυξη της τουριστικής μας βιομηχανίας.

Σχετικά με τους πρωτοσέλιδους τίτλους σε ξένα μέσα για την καθιέρωση «εξαήμερης εργασίας» στη χώρα μας, ο πρωθυπουργός απάντησε ότι στην Ελλάδα δεν τίθεται τέτοιο θέμα και η εργασία είναι πενθήμερη ενώ μπορούν εργαζόμενοι να δουλεύουν τέσσερις μέρες, ρυθμίζοντας το ωράριό τους. Διευκρίνισε ότι σε συγκεκριμένους κλάδους, που είναι περιορισμένοι και λειτουργούν 24/7, η εξαήμερη εργασία πρέπει να αποφασίζεται σε συμφωνία με τον εργαζόμενο και σημαντική επιπλέον αμοιβή

Πενθήμερη είναι η εργασία στην Ελλάδα και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει, διαβεβαίωσε ο πρωθυπουργός ενώ η προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων είναι κάτι που λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

