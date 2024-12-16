Στον Λίβανο βρίσκεται σήμερα, Δευτέρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην πρώτη επίσκεψη Ευρωπαίου πρωθυπουργού στη χώρα μετά τη συμφωνία για κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ και τις εξελίξεις στη Συρία.

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Νατζίμπ Μικάτι, υποδέχτηκε θερμά τον Έλληνα πρωθυπουργό το πρωί στο αεροδρόμιο της Βηρυτού.

«Με χαροποιεί ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ, για να δείξω την ισχυρή δέσμευσή μας στη χώρα σας. Γνωρίζετε τους ισχυρούς δεσμούς ανάμεσα στον Λίβανο και στην Ελλάδα, δε χρειάζεται να τους επαναλάβω, είναι γνωστοί. Το γεγονός ότι είμαι ο πρώτος ξένος ηγέτης που επισκέπτεται τον Λίβανο μετά την επίτευξη της εκεχειρίας και τις εξελίξεις στη Συρία σημαίνει πολλά για εμένα. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε» ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Ακριβώς. Πιστεύω ότι, κατά κάποιο τρόπο, είμαστε γείτονες. Η Κύπρος και η Ελλάδα είναι τόσο κοντά σε εμάς και πάντα επιζητούμε την καλύτερη σχέση» απάντησε από την πλευρά του ο Νατζίμπ Μικάτι.

Αυτήν την ώρα, ο κ. Μητσοτάκης συναντάται με τον πρωθυπουργό του Λιβάνου στο Μέγαρο Grand Serail και θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις των δύο ηγετών.

Νωρίτερα το πρωί ο πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Πατριάρχη Αντιοχείας Ιωάννη Ι’, παρουσία του Μητροπολίτη Βηρυτού Ηλία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.