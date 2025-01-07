Στο Κάϊρο μεταβαίνει ο πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης θα προκειμένου να συμμετάσχει στην 10η Τριμερή Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Αιγύπτου-Κύπρου.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός στις 11:45 (ώρα Ελλάδας και τοπική) ο Πρωθυπουργός θα έχει διμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Abdel Fattah El-Sisi.

Στις 12:30 θα πραγματοποιηθεί κατ' ιδίαν συνάντηση των ηγετών των τριών χωρών και θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπειών.

Τέλος στις 14:20 οι ηγέτες θα κάνουν δηλώσεις στον Τύπο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

