Τα συγχαρητήριά του σε όλους όσοι κινητοποιήθηκαν για τον εντοπισμό και τη διάσωση του 23χρονου Παναγιώτη στο Δασοφυλάκιο «Πριόνια», στο Άνω Σέλι, μετέφερε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, επισημαίνοντας ότι «η αυταπάρνηση και ο επαγγελματισμός αποτελούν παράδειγμα προσφοράς προς την κοινωνία».
Η αυταπάρνηση και ο επαγγελματισμός σας αποτελούν παράδειγμα προσφοράς προς την κοινωνία.
Ευχαριστούμε τους πυροσβέστες από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Βέροιας και Νάουσας, τα στελέχη της 5ης και 2ης ΕΜΑΚ, την ΕΛ.ΑΣ., τους εθελοντές, τους εργαζόμενους του χιονοδρομικού και όλους όσοι συμμετείχαν στις έρευνες».
«Ιδιαίτερη αναφορά στους 4 πυροσβέστες που εντόπισαν τον νεαρό. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς!» κατέληξε ο υπουργός.
