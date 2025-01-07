Της Δέσποινας Βλεπάκη

Θέση με μπηχτές για τον χειρισμό του κόμματός της στην αντιπαράθεση Αφροδίτης Λατινοπούλου με τον Άδωνι Γεωργιάδη για τα όσα δήλωσε η Πρόεδρος της Φωνής Λογικής για τον Κώστα Σημίτη πήρε η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ Άννα Διαμαντοπούλου.

Η πρώην Ευρωπαία Επίτροπος ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό 3 tweet ξεκινώντας με αιχμηρό σχόλιο για το γεγονός ότι ο μόνος που «καταχέριασε» την κυρία Λατινοπούλου για τις χυδαίες αναφορές της ήταν ο Άδωνις Γεωργιάδης. «Όλοι εμείς αφ’ υψηλού», ήταν η «σπόντα» της κυρίας Διαμαντοπούλου.

Μέσα σε λίγα λεπτά διόρθωσε την ανάρτηση της και η μπηχτή προς τους συντρόφους της έγινε προβληματισμός για την διαχείριση που θεωρεί ότι αποθρασύνει «τέτοια πρόσωπα».

Δεν πέρασαν 6 λεπτά και η Αννά Διαμαντοπούλου επανήλθε, απαλείφοντας το «μόνο» από την ανάρτηση που αναφέρονταν στον Άδωνι Γεωργιάδη.



Από την Χαριλάου Τρικούπη σχολίαζαν ότι τους καλύπτει η τελευταία ανάρτηση της Άννας Διαμαντοπούλου.

Όσο για τις δηλώσεις της Αφροδίτης Λατινοπούλου στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη σημειώνουν ότι δεν θα δώσουν αξία στην κ. Λατινοπούλου που είναι ένα φαιδρό πρόσωπο που δεν μπορεί να κρίνει τον Κώστα Σημίτη.

Τι είχε προηγηθεί

Χθες, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, σχολίασε την απόφαση της Κυβέρνησης να κηρύξει τετραήμερο εθνικό πένθος για τον Κώστα Σημίτη, εκφράζοντας τη διαφωνία της. «Αυτοί που θα έπρεπε να πενθούν είναι οι Τούρκοι και όχι οι Έλληνες γιατί γκριζάρισε το Αιγαίο. Εμένα δεν θα με δείτε να κάνω την αγιογραφία του κ. Σημίτη. Εγώ δεν ξεχνώ τα Ίμια, δεν ξεχνώ ότι 3 ήρωες έχασαν τη ζωή τους για την πατρίδα και ο Σημίτης εγκαινίασε το γκριζάρισμα του Αιγαίου, δεν ξεχνώ το χρηματιστήριο, δεν ξεχνώ ότι παρέδωσε στην Τουρκία τον Οτσαλάν ένα σύμμαχο της Ελλάδας, δεν ξεχνώ ότι κατήργησε το θρήσκευμα στις ταυτότητες, δεν ξεχνώ ότι η ΝΔ βάφτισε τον Σημίτη αρχιερέα της Διαπλοκής»

Τη δήλωση της κυρίας Λατινοπούλου χαρακτήρισε «φρικτή» ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας σήμερα στο Action 24.

«Δεν μπορείς να βγαίνεις και να λες περίπου προδότη έναν άνθρωπο που δεν έχει μπει ακόμα στον τάφο. Είναι φρικώδης συμπεριφορά πλήρους ελλείψεως με ό,τι συγκροτεί πολιτισμικά την Ελλάδα» πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας.

Λίγα λεπτά μετά και από το ίδιο μέσο η Αφροδίτη Λατινοπούλου σήκωσε το γάντι και απάντησε στον Αδωνι Γεωργιάδη

«Να με καλούσατε την Παρασκευή να τα πω, σήμερα με καλέσατε, δεν ξέραμε να περιμένουμε τα 40... Πότε θέλετε να μιλήσω; Το Πάσχα; Σε ανθρώπινο επίπεδο το σέβομαι και γι αυτό είπα τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια».

«Να επανεξετάσουμε πώς αντιμετωπίζουμε τους πολιτικούς που δεν έχουν καμία γνώση της ελληνικής ιστορίας»

Μιλώντας στο Action 24, μετά τις αναρτήσεις, η κ. Διαμαντοπούλου μεταξύ άλλων είπε:

«Όπως έγραψα και στο X, η λογική που επικρατεί είναι ότι όταν αντιδράς σε αυτούς τους ανθρώπους και αυτού του είδους τις χυδαιότητες, τους αναδεικνύεις. Αλλά μετά είδα ότι αυτά που είπε η κυρία Λατινοπούλου πέρασαν στα περισσότερα κανάλια και sites. Δηλαδή, έγιναν θέμα αυτές οι πλέον ακραίες χυδαιότητες. Και αυτό δεν είναι μιας απλής πολιτικού αλλά μιας γυναίκας που εξελέγη ευρωβουλευτής. Καλό θα ήταν να διαβάσει ιστορία και να μάθει ότι δεν θα ήταν ευρωβουλευτής αν δεν ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής να μας βάλει στην ΕΟΚ και ο Κώστας Σημίτης μετά να μας βάλει στο ευρώ -γιατί σας θυμίζω ότι κινδυνεύσαμε να βγούμε και από το ευρώ».

Η Υπευθυνη πολιτικού του Πασοκ σε ερώτηση από τον Σεραφείμ Κοτρώτσο για το αν έπρεπε να αντιδράσει το Πασοκ με επίσημη ανακοίνωση για τα όσα ανέφερε η Αφροδίτη Λατινοπουλου για τον Κώστα Σημίτη απάντησε: «Νομίζω δεν έβγαλε για τη λογική που σας περιέγραψα, να μην αναδείξει ανθρώπους και λογικές αυτού του είδους» ενώ προσέθεσε: «Νομίζω ότι πρέπει να επανεξετάσουμε πώς αντιμετωπίζουμε αυτούς τους πολιτικούς και αυτά τα κόμματα που δεν έχουν κανένα μέτρο και καμία γνώση της ελληνικής ιστορίας».

🔵Α. Διαμαντοπούλου - @adiamantopoulou για την σύγκρουση Γεωργιάδη - Λατινοπούλου: «Καλό θα ήταν η Α. Λατινοπούλου να διαβάσει την ιστορία για τον Σημίτη και τον Καραμανλή»



Δείτε καθημερινά στις 21:00 την εκπομπή #ΗΕπόμενηΜέρα με τον @serkot65 στο #Action24. pic.twitter.com/fBvgUmr92w — Action24 (@action24tv) January 7, 2025

