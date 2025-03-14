Ανασχηματισμός - Μαρινάκης: Σήμερα η ανακοίνωση της νέας κυβέρνησης

Εντός της ημέρας (Παρασκευή) θα ανακοινωθεί ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης όπως επιβεβαίωσε για πρώτη φορά επισήμως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Ο κ. Μαρινάκης μιλώντας στον ΑΝΤ1 σημείωσε ότι με τον ανασχηματισμό πρέπει να σταλεί ένα μήνυμα στους πολίτες ότι υπάρχουν πολλά να γίνουν τα επόμενα δύο χρόνια σε πολλά πεδία της κυβερνητικής πολιτικής.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέφυγε να μπει σε ονοματολογία, τονίζοντας ότι ούτε ο ίδιος γνωρίζει τις αλλαγές, είπε πάντως ότι σημασία δεν έχουν τόσο τα πρόσωπα που υπηρετούν στους υπουργικούς θώκους, αλλά οι πολιτικές που πρέπει να υπηρετούνται. Έχουν γίνει πολλά και σημαντικά πράγματα, και προφανώς πρέπει να γίνουν περισσότερα, και αυτό μας λένε και οι δημοσκοπήσεις όποιος κάνει τη μισή ανάγνωση αδικεί την πραγματικότητα είπε.

Διαβεβαίωσε ακόμη ότι η κυβέρνηση λαμβάνει τα μηνύματα των πολιτών και πορεύεται αναλόγως, όπως για την εξέλιξη των ερευνών σχετικά με το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, ενώ αναφέρθηκε και σε σειρά άλλων τομέων, όπως η Υγεία και η Παιδεία, όπου γίνονται όπως τόνισε σημαντικές παρεμβάσεις, μεταρρυθμίσεις και προσλήψεις για να καλυφθούν κενά και αδυναμίες.

Στρέφοντας τα πυρά του προς το ΠΑΣΟΚ, σχολίασε ότι «πίστευα το ΠΑΣΟΚ που έχει κατηγορηθεί ως «προδότης» και «γερμανοτσολιάς», θα το καταλάβει. Το 2025 δεν είναι 2012 ούτε 2015, μεσολάβησε η κυβέρνηση των λαϊκιστών και η Ελλάδα βρέθηκε στο ναδίρ κάθε δείκτη. Έχουμε το παράδειγμα του αντισυστημισμού. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να ξέρει ότι αν πας σε αυτό το πεδίο, οι γνήσιοι λαϊκιστές που ξέρουν το παιχνίδι των fake news και της στείρας άρνησης θα σε κερδίσουν».

Για τα Τέμπη κ. Μαρινάκης κατηγόρησε ευθέως την αντιπολίευση ότι εργαλειοποίησε την εθνική τραγωδία για μικροκομματικά οφέλη, λέγοντας μεταξύ άλλων «έχουν φτάσει να κατηγορούν επί 6 χρόνια τον Πρωθυπουργό για όλα: ότι καλύπτει παιδεραστές, ότι καλύπτει λαθρέμπορους, για όλα. Έχουν φτάσει στο σημείο να κατηγορήσουν την Ελλάδα στο εξωτερικό για το δήθεν νεκρό κοριτσάκι στον Έβρο, για εκθέσεις που καταρρίφθηκαν στην Ευρώπη μετά από λίγους μήνες, στράφηκαν όχι κατά της Κυβέρνησης, αλλά κατά της χώρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ από το 31% βρέθηκε στο 6% σήμερα και αυτό είναι το αποτέλεσμα του “όχι σε όλα”».

«Δεν αποκλείουμε την ευθύνη οποιουδήποτε κρίνει η Δικαιοσύνη» για το δυστύχημα στα Τέμπη ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σημειώνοντας ότι τόσο το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, όσο και ξένος ειδικός δείχνουν ότι δεν υπάρχει συγκάλυψη.

Ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «το «ποτέ ξανά» το χρωστάμε στους πολίτες. Το «ποτέ ξανά» για το Μάτι, που είπε η Εισαγγελέας ότι αν υπήρχε το 112 θα είχαν σωθεί πολλοί πολίτες. Το «ποτέ ξανά» για το Μάτι είναι το 112 που λειτουργεί, είναι τα drones που έρχονται κάθε καλοκαίρι, είναι οι εκκενώσεις για τις οποίες συχνά κάποιοι μας χλευάζουν. Το «ποτέ ξανά» για τα Τέμπη είναι να έχουμε ασφαλέστερο σιδηρόδρομο. Την νύχτα της τραγωδίας υπήρχαν πρωτόκολλα ασφαλείας -σήμερα έχουμε περισσότερα-που δεν τηρήθηκαν. Έχουμε πει τι θέλουμε να κάνουμε μέχρι το 2027. Μετά τις ανακοινώσεις τις σημερινές θα προτεραιοποιηθούν και διάφορα πράγματα ώστε να έρθουν πιο γρήγορα τα επιθυμητά αποτελέσματα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.