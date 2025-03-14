Συγχαρητήρια στον Κωνσταντίνο Τασούλα για την ανάληψη της ελληνικής Προεδρίας απηύθυνε την Πέμπτη ο Κινέζος πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ.

Στο συγχαρητήριο μήνυμά του, ο Σι επεσήμανε ότι «τόσο η Κίνα όσο και η Ελλάδα μοιράζονται μια μακρά ιστορία και έναν υπέροχο πολιτισμό».

«Οι δύο χώρες διατηρούν μια διαχρονική φιλία και είναι ολοκληρωμένοι στρατηγικοί εταίροι αμοιβαίας κατανόησης και αμοιβαίας συνεργασίας», τόνισε ο Σι.

«Τα τελευταία χρόνια», πρόσθεσε, «οι δύο πλευρές προχωρούν συνεχώς το έργο του λιμανιού του Πειραιά, προωθούν τη συνεργασία υψηλής ποιότητας Belt and Road και συνεργάζονται για την ίδρυση του Κέντρου Κινεζικών και Ελληνικών Αρχαίων Πολιτισμών και της Κινεζικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα».

«Τέτοιες κοινές προσπάθειες έχουν δείξει την αρμονία των δύο αρχαίων πολιτισμών και το αίσθημα ευθύνης τους στον σημερινό κόσμο», σημείωσε ο Σι.

Σημειώνοντας ότι «ο κόσμος υφίσταται σημαντικές αλλαγές απαρατήρητες εδώ και έναν αιώνα με όλες τις χώρες στενά διασυνδεδεμένες και αντιμέτωπες με ένα κοινό μέλλον», τόνισε «τη συνεργασία win-win ως τον μόνο τρόπο αντιμετώπισης παγκόσμιων προκλήσεων».

Ο Κινέζος πρόεδρος τόνισε πως «αποδίδει μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη των σχέσεων Κίνας-Ελλάδας και είναι έτοιμος να συνεργαστεί με τον Πρόεδρο Τασούλα για να συνεχίσει να ενισχύει την παραδοσιακή τους φιλία, να ενισχύσει την αμοιβαία επωφελή συνεργασία και πολιτιστικές ανταλλαγές, να εμπλουτίσει συνεχώς την έννοια της συνολικής στρατηγικής εταιρικής σχέσης Κίνας-Ελλάδας, να προωθήσει τη βιώσιμη και υγιή ανάπτυξη των σχέσεων Κίνας-ΕΕ».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.